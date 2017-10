Katalonja zhytet në kaos, Serbia nuk pret gjë nga BE

Foto 1 nga 6

Lideri i Katalonjës deklaroi se rajoni do të shpallë pavarësinë brenda pak ditësh.

Ky lajm vjen në kohën kur rajoni po zhytet në kaos.

Mediat kanë publikuar videon e një përleshje mes të rinjve në rrugët e Barcelonës.

Njëra palë mbante flamujt e Spanjës, tjetra mbante flamujt e Katalonjës.

Presidenti i Katalonjës, Carles Puigdemont tha se qeveria e tij do të veprojë në fund të kësaj jave ose në fillim të javës që vjen.

I pyetur se çfarë do të bënte nëse qeveria e Spanjës ndërhyn dhe merr kontrollin mbi qeverinë e Katalonjës, ai tha: “Ky do ishte një gabim që do ndryshojë gjithçka”.

Çështja e Katalonjës nga ana tjetër ka revoltuar serbët, që kërkojnë nga BE të mbajë të njëjtin qëndrim ndaj Kosovës.

“Standardet e dyfishta na kanë lënduar,” tha presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç.

Serbia i ka dërguar një letër Bashkimit Europian për këtë çështje.

Por Vuçiç tha se nuk pret që BE të reagojë ndaj kësaj letre.

“Serbia është nën presion nga palë të ndryshme pikërisht për shkak të ndërgjegjes prej fajtori. Pikërisht për shkak të kësaj jemi të detyruar të vuajmë, të dëgjojmë presionet, t’u bindemi atyre dhe kur nuk duam, të na etiketojnë si anti-europianë, vetëm pse duam të mbrojmë vendin tonë,” tha Vuçiç.