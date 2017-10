Ja qytetet ku prostitucioni është më i përhapur në Shqipëri

Foto 1 nga 8

Femra të bukura, para të hedhura në tavolinë, mjedise të ngritura enkas për të ushtruar prostitucionin dhe jo vetëm këto, pas tyre qëndrojnë klientë, biznesmenë dhe VIP-a, që paguajnë shuma relativisht të konsiderueshme për një vajzë.

Pikërisht për këtë fenomen po diskutohet sot në emisionin “Studio e Hapur” në “News 24”.

Skerdi Kasimati, shef i sektorit kundër trafiqeve në Policinë e Tiranës, flet për një fenomen që policia e ka nën kontroll, por gazetari i kronikës, Armand Bajrami referuar rasteve në Gjykatën e Tiranës thotë se, ky fenomen sa vjen e bëhet më i përhapur.

Sipas tij, rastet që polica kap, janë ato të prostitutave “low cost”, ndërsa prostitutat e luksit për të cilat paguhet edhe deri në 1 mijë euro në natë, është vështirë të bien në rrjetën e policisë.

“Që nga 2015 trendi është gati mesatar. Veprimtaria është e përqendruar në qytete të mëdha si Tirana, Durrësi e Vlora. Ka hotele që ofrojnë prostitucion, mund të jenë në qendër por edhe në periferi. Është fenomen që e kemi në kontroll”,- tha Kasimati.

“Fenomeni është mjaftueshëm i përhapur në Tiranë, nuk më duket nën kontroll nga Policia e Shtetit. Në gjyq bien në rrjetën e polcisë prostitutat loë cost. Kemi edhe prostituta që paguhen deri në 1 mijë euro në natë, por ato vështirë se kapen”,- tha gazetari Bajrami.

E për tu vënë në kontakt me një prostitutë, Bajrami thotë se është fare e thjeshtë. “Mjafton një kontak me shoferët e taksive por edhe me recepsionistë hotelesh”,- shtoi ai.