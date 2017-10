Ja momenti kur Tahirit i puthin duart, Berisha: Njerëzit e Rroshit

Ndonëse Këshilli i Rregullores nuk kishte marrë ende një vendim për kërkesën e prokurorisë, Saimir Tahiri jashtë kryesisë së Kuvendit është pritur nga simpatizantë të shumtë.

Nuk kanë munguar puthjet e përqafimet nga qytetarët, të cilët kanë shkuar jashtë godinës për të treguar mbështetjen tyre.

Mes brohorimave të shumta, madje edhe puthjeve të duarve, mund të dëgjoheshin edhe shprehje si “të marrshin të ligat“, “mos u mërzit të keqen nëna” apo “nuk kanë çfarë të bëjnë”.

Por jo vetëm kaq.

Edhe prononcimi i Tahirit për gazetarët nuk ishte i lehtë, pasi qytetarët u kërkonin gazetarëve që të mos bënin pyetje provokuese.

Ndërkohë ish-kryeministri Sali Berisha shkruan në FB se janë të njëjtët njerëz që protestuan për ish-kreun e Bashkisë së Kavajës.

“Edvini perdor per Saje qorrin te njejtit njerez qe perdori ne anti-mitingjet ne mbrojtjen e perdhunuesit Rroshi!”, shkruan Berisha.

Kurse kreu i Grupit Parlamentar të PD, Edmond Spaho deklaroi: “Pas presionit ndaj sistemit te drejtesise te bere me Ministrin e Brendeshem, presionin me anetaret socialiste ne Keshillin e Rregullores, presionet nga deputetet e Rilindjes kanabiste, Edi Rama vijon presionin edhe me anetaret dhe simpatizantet e PS dhe kanabistet dhe ushtaret e klaneve te droges tek Selia e Kryesise te Kuvendit. I ka zene keq paniku jo per Tahirin por per Edin te cilit po i afrohet perdite fundi. Ngjarjet ne Kuvend treguan farsen e “shtetit” te Rames dhe “drejtesise” se tij. Keto ngrehina dhe vete PS jane kthyer ne struktura kriminale duke u habilizuar.

Edi Rama te largoje sa me pare kanabistet nga presionet qe i bejne drejtesise dhe prokuroreve tek selia e Kuvendit ndryshe do provoje zemerimin e qytetareve te cilet sot duan drejtesi dhe venjen e krimit dhe te politikes se kriminalizuar me shpatulla per muri”.​