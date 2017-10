Ja kush janë 10 nga filmat më të mirë erotik në kinemanë francize…

Foto 1 nga 6

Francezët i kanë thyer kufinjtë seksualë në ekranin e madh për dekada të tëra.

Një kinematografi ndryshe krahasuar me atë amerikane, kjo është një listë e 10 filmave romantikë të vlerësuar dhe të pëlqyer për skenat e guximshme të seksit.

1.After sex

Seksi është shumë më emocionues kur është i ndaluar, dhe askush nuk e shfaq ate si francezët. Regjisoria dhe skenaristja Brigitte Rouan luan Diane, një redaktore librash në dyzetat e saj, e cila është e martuar me fëmijë, por gjithashtu ka një lidhje me një inxhinier të ri. Tërheqja e tyre magnetike çon në veprim të nxehtë, i cili çon në një çështje të rrezikshme dhe të plotë që nxjerr në pah dobësitë e Dianës.

2. And God Created Woman

Nëse Perëndia krijoi gruan, atëherë filmi provokues i regjizorit Roger Vadim me siguri krijoi gërmadhat e rëndësishme franceze: Brigitte Bardot. Si Juliette, ajo luan një jetime 18-vjeçare, natyra joshëse e së cilës nxit burrat në Saint Tropez për dicka më shumë. Filmi ishte një hit masiv në SHBA, pavarësisht se mori një ton kritikash në atë kohë për përshkrimin e saj të seksit.

3. Belle de Jour

Një amvise seksualisht e shtypur, e pasur, Séverine (Catherine Deneuve) lodhet nga jeta e saj e zakonshme dhe humbet veten në fantazinë e saj erotike. Fantazitë e saj erotike nuk kanë vend në martesën e saj me një kirurg të respektuar (Jean Sorel). Në vend të kësaj, ajo hulumton si një prostitutë pasdite në një bordello lokale, ndërsa burri i saj është në punë. Edhe pse tregimi sillet rreth zgjimit seksual të Séverine-it, lakuriqësia është minimale, duke provuar që nganjëherë një imagjinatë e pakonsoliduar mund të jetë shumë më e përmbajtshme.

4. Betty Blue

Asnjë listë e filmave më të nxehta francezë nuk do të ishte e plotë pa këtë gur i çmuar me emër Oskar. Drejtori Jean-Jacques Beineix shfaq dashurinë dhe epshin e dëshpëruar midis një Betty të paqëndrueshme (Béatrice Dalle) dhe dashnorit të saj Zorg (Jean-Hugues Anglade). Midis ndarjeve të papritura të Betty dhe shpërthimeve të paparashikuara, seksi shkon i shfrenuar, dhe kimia e Anglade dhe Dalle ne ekran i bën dëshirat e personazheve të tyre për njëri-tjetrin të ndihen të sinqertë.

5. The last tango in Paris

Artisti i klasit të artit Bernardo Bertolucci shërben në një apartament të zbrazët midis dy të panjohurve: vajzën e nënshtruar franceze Jeanne (Maria Schneider) dhe dominuesin e saj amerikan Paul (Marlon Brando). Filmi flet jo vetëm për dëshirat seksuale të Paulit, por edhe rolin që luan seksi në jetën e tyre përkatëse. Paul dhe Jeanne, të dy kthehen në takimet e tyre sekrete nga jeta e tyre e zakonshme.

6. Swimming Pool

Sarah (Charlotte Rampling) është një autore angleze që punon në librin e saj të fundit në shtëpinë e saj të verës të botuesit në jug të Francës. Krijueshmëria e saj është e rrezikuar kur vajza e botuesit të saj, Julie (Ludivine Sagnier), bën një vizitë të improvizuar. Julie është gjithçka që Sarah nuk është: e egër, e re dhe shpirt i lirë në seks. Teksa Sarah është e shqetësuar nga prania e Julie dhe nga burrat e ndryshëm nëpër shtëpi, ajo është përfshirë përfundimisht nga sjellja e fshehtë e të rinjve francezë.

7.The dreamers

Filmi erotik i Bernardo Bertolucci shfaq tema të tilla tabu si incesti dhe treshja. I vendosur kundër Parisit të mbushur me trazirë të vitit 1968, ai tregon historinë e Mateut (Michael Pitt), një komedian naiv i filmit amerikan, i cili miqësohet me binjakët francezë të filmit Theo (Louis Garrel) dhe Isabelle (Eva Green). Jo vetëm njohuritë e filmit të Michael testohen nga miqtë e tij të rinj, por dhe kufijtë e tij seksualë.

8. The Lovers

Me paraqitjen eJeanne Moreau si një grua e pasur e mbërthyer si në një martesë të papërfillshme dhe në një marrëdhënie jo-frymëzuese jashtëmartesore, “The lovers” hulumton pabesi nga perspektiva e një gruaje. Filmi më i sinqertë për seksualitetin – dhe, më e rëndësishmja, paraqitja e regjisorit Louis Malle me një grua të pavarur seksualisht duke hedhur poshtë rolet tradicionale të shoqërisë për të – shkaktoi një grusht të tillë që një menaxher i teatrit në Ohajo u ngarkua me paraqitjen publike të materialeve të turpshme për ta shqyrtuar atë . Rasti shkoi deri në Gjykatën e Lartë, e cila përmbysi dënimin.

9. Mësuesja e pianos

“Mësuesja e pianos” nga Michael Haneke është një nga filmat e paktë erotik që përmban një grua më të vjetër të përfshirë seksualisht me një burrë të ri. Erika Kohut (Isabelle Huppert) është një mësuese e respektuar e pianos që jeton një jetë e qetë me nënën e saj kontrolluese. Burimi i saj i vetëm i intimitetit vjen nga vizitimi i dyqaneve seksuale, duke parë çiftet që kanë marrëdhënie seksuale në filma dhe në vetë-gjymtimin masochistik. Kjo gjendje nuk zgjat shumë derisa një student 17-vjeçar i jepet asaj dhe Erika është në gjendje të luajë fantazitë e saj të errëta.

10.Blue is the warmest colour

Një romance/dramë franceze nga Abdellatif Kechiche,që sjell në ekran Lea Seydoux dhe Adele Exarchopoulos. Filmi trajton dashurinë midis 2 vajzave, Adele dhe Emma. Jeta e Adele ndryshon pasi njihet me Emmën, vajzën me flokë blu. Marrëdhënia e tyre avancon më shumë se vetëm mikesha, sepse Ema është i vetmi person me të cilën Adel mund të shprehet hapur. Së bashku, Adèle dhe Emma eksplorojnë pranimin shoqëror, seksualitetin dhe aspektin emocional të marrëdhënies së tyre të pjekurisë. Është filmi i parë që i është dhënë “Palme d’Or” dhe regjisorit dhe aktoreve kryesore./Lapsi.al/