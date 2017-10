Ilda Bejlerin apo Viola Spiron? Shakohoxha vihet në siklet…

Foto 1 nga 3

Gazetari i sportit Dritan Shakohxha, i ftuar në emisionin “Pasdite në Top Channel”, është vënë paksa në siklet nga moderatorja e këtij programi Jonida Shehu.

Ajo e ka pyetur se kë do të zgjidhte mes dy gazetareve seksi me të cilët ka punuar.

Shako u vu përballë zgjedhjes mes Ilda Bejlerit dhe Viola Spiros, ku tha se kjo pjesë nuk i pëlqen aspak, duke u ndjerë në vështirësi.

“…Por meqenëse punoj me Ildën, po them Ildën. Por edhe me Violën kam punuar”,- tha Shakohoxha.

Ilda Bejleri punon dhe vepron në kuadër të platformës Digitalb ndërsa Viola muaj më parë është larguar prej emisioneve sportive të “Digitalb”.