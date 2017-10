I shkruan Noizyt për mamin… ja cila është seks-bomba serbe që ka provokuar rreperin shqitar

Foto 1 nga 29

Të gjithve ju kujtohet vajza seksi seksi, që ‘’bëri për vete’’ reperin, Noizy…

Jenna Jenovich është modelja e serbe, e cila tashmë është bëre mjaft e njohur edhe në Shqipëri.

Ajo gjithmonë shfaqet seksi dhe në formën e saj më të mirë në fotot që poston në rrjete sociale ajo mori famën në Shqipëri për shkak se ishte edhe figurante në një ndër klipet e reperit shqiptar.

Por pas klipit u hapën fjalë se dyshja ishin në një lidhje por këtë nuk e morëm vesh nëse ishte e vërtet apo jo. Por dimë të themi se miqësia e tyre vazhdon.

Në ‘Live’ video-n qe Noizy bëri pak ditë më parë ku ishte me mamin e tij duke shëtitur me Ferrari, u pa edhe komenti i modeles serbe me 2.4 milion ndjekës.

Jenna është duke u ‘shkrire’ së qeshuri ku sipas komentit të saj kjo nënkuptohet. Duhet thënë se Jenna mbetet një ndër femrat më të bukura dhe HOT që Noizy ka zgjedhur ndër vite në klipet e tij./intv.al/