Humbja në Spanjë dhe ndeshja me Italinë, Panuçit ‘kapet’ me gazetarët

Trajneri i kombëtares Christian Panucci, ka dalë në konferencë për shtyp para ndeshjes me Italinë.

Në një moment ai është shfaqur shumë i frustrua ku ju drejtua gazetarëve duke i pyetur se sa herë kishte goditur portën Shqipëria në ndeshjen e parë kundër Spanjës dhe sa herë në të dytën.

“Kur luajti me Spanjën në Shqipëri sa herë e goditi Shqipëria portën e Spanjës, sa herë? 0 po në Spanjë? 14 raste 7 goditje”,- tha trajneri.

Një nga gazetarët ju kthye duke i thënë që nuk mund të krahasohen pasi në Spanjë pësuar tri gola shumë të shpejtë.

Trajneri Panucci, në konferencën për shtyp, foli edhe për sfidën e nesërme me Italinë. Për pasardhësin e De Biasit do të jetë një përballje emocionuese, pasi do të luajë kiundër përfaqësueses së vendit të tij.

“Jam italian dhe jam krenar që jam trajner i Kombëtares shqiptare. Nesër do jem në fushë me djemtë e mi. Do isha i lumtur në qoftë se djemtë do ja dilnin dhe të kishin një sukses.

Vlejnë më shumë sesa mendojnë. Jam i bindur që nesër do bëjmë një ndeshje shumë të mirë. Pres një Itali të inatosur, sepse po merr shumë kritika.

Do vijë për të bërë një ndeshje shumë serioze. Dua të kënaqemi me një rezultat shumë të mirë”,- deklaroi Panucci.