‘Habilajt u larguan me dhunë nga policia me makinëne Tahirit’

Ishit në operacion?

Ishim me shërbim dhe kemi marrë mjetet tona dhe jemi larguar nga aty…

U larguat ju dhe jo trafikantët…?

Gjatë bisedës me shefin e sektorit më ka thënë që një grup i strukturuar kriminal, që kishte mbështetje të fuqishme nga lart, na kishte vënë në shënjestër për të na eliminuar fizikisht.

Me mbështetje nga lart, si..?

Me mbështetje nga qeveria dhe nga ministri i Brendshëm në atë kohë…

Ju kishte vënë në shënjestër ju, oficerëve të antidrogës…?

Po, oficerëve dhe agjentëve të antidrogës, për të na eliminuar fizikisht, kjo ka qenë biseda që kam bërë me shefin e sektorit dhe na ka lajmëruar disa herë që, kur të shkonim në banesa të shmangnim rrugicat, të shmangnim errësirën, dhe gjatë gjithë kohës që ishim me shërbim të rrinim bashkë, dhe të mos ndaheshim nga njëri-tjetri, por të bënim kujdes, pasi ishim në rrezik për sigurinë tonë.

Kishit këto informacione dhe nuk kishit mundësi që këtë grup ta arrestonit e dërgonit në qeli..?

Këto sinjale ishin nga shefi i sektorit dhe i seksionit pasi ata kishin më shumë informacione se unë.

Nuk ndërhynit dot si strukturë antidroge?

Ne nuk ndërhynim dot për arsye se çdo gjë bëhej nga shefi i seksionit dhe sektorit dhe vazhdonim më lart, por pengohej hetimi apo shoqërimi këtyre personave këtij grupi të strukturuar kriminal, nga më lart, nga krerë të lartë të Policisë së Shtetit, ata kishin mbështetje nga krerët e lartë të Policisë së Shtetit dhe në ishim të pambrojtur, ishim në mëshirë të fatit dhe ishim të shkarkuar nga detyrat dhe gradat e ndjenim çdo ditë dhe çdo orë si brenda dhe jashtë komisariatit në drejtorinë e policisë.

Mendoni se ka qenë ndikimi i tyre transferimi dhe arrestimi juaj, Zaganit dhe oficerëve të tjerë?

Ka qenë ndikimi i këtij grupi të strukturuar kriminal dhe grupeve të tjera kriminale, që operonin së bashku, pasi këta morën në administrim gjithë aktivitetin kriminal në fushën e narkotikëve të rrethit Fier dhe Vlorë.

Ky grup kriminal?

Po. Nga informacionet që kemi pasur ne, po. Nga informacionet që kishim, kishin marrë në kontroll gjithë aktivitetin kriminal në fushën e narkotikëve edhe të drogave të rënda si heroina dhe kokaina.

Do rikthehemi aty, por dhe një herë raporti me SHKB, a kishit presione e trysni?

Kur është arrestuar shefi i seksionit dhe dy agjentët e antidrogës dhe kur unë jam transferuar në Lushnjë, kam pasur telefonata nga oficerët e SHKB.

Kujtoni ndonjërin prej tyre?

Po, një nga oficerët ka qenë Berti, nuk e kujtoj për momentin mbiemrin, dhe më telefononte çdo dy ditë në komisariatin e Lushnjës dhe për këtë janë dëshmitarë edhe kolegët e mi në Lushnjë.

Çfarë kërkonte nga ju?

Unë nuk e kuptoja se çfarë kërkonte, por vinte e më takonte disa herë. Në një nga rastet më ka thënë se ka ardhur shefi i ri i SHKB këtu në Lushnjë dhe do ta takosh. Mohova ta takoj, sepse nuk kam punë, pasi nuk jam punonjës i SHKB,-i them. Por ai këmbënguli dhe unë vajta të takoj shefin e SHKB dhe Berti më tha se ky shefi është mik i afërt me krerët e lartë të Policisë së Shtetit, me drejtorin e përgjithshëm dhe me ministrin dhe kaq më tha. Kur dolëm më bënte provokime sikur duhej të takoja unë një person që ne i kishim bërë kontroll automjeti dhe unë duhej ta takoja për ta pyetur si është puna, ishte një skemë për të më bërë ndonjë grackë. Më thoshte se ka bërë një dëshmi për ty, ndaj është. mirë ta takosh ti nga afër dhe të merresh vesh. Një përpjekje për të sajuar prova dhe akuza.

A ju kanë kërkuar para?

Po ka qenë një rast kur ai ishte plot me aparatura ishte me përgjues me vete dhe me fliste me shenja dhe me zë të mbytur, më thoshte që të pranoja faktin, se më duhen dymijë euro, në fillim më tha se duhen pesë mijë euro, ma bënte me shenjë me gishta, 5 euro, do vinë edhe ata të Tiranës. I them se nuk kam përse të jap asnjë lekë, sepse nuk kam bërë asnjë vepër penale. Dhe këtë e ka bërë shumë herë. Unë e shikoja se ishte gjithnjë me përgjues dhe kamera në trup, duke tentuar të më fusnin në grackën e tyre për një akuzë e fabul që kishin krijuar ata.

A keni pasur kërcënime gjatë kësaj periudhe?

Kam pasur kërcënime nga Habilajt, në mënyrë indirekte për vete dhe për familjen, nga këta direkt, por edhe pjesëtarë të tjerë të bandës Si ishin kërcënimet? Kërcënimet ishin të tipit mafioz, që e ke kaluar vijën e kuqe dhe me ty do të merremi në forma të tjera, m’i dërgonin me persona indirekt, me njohje pak a shumë të përbashkëta.

Dhe, ndonëse në një gjendje të tillë kanosjeje e tensioni, vijuat punën? Po, vazhdova, madje në fund të prillit, kam pasur dhe biseda me shefin e sektorit, ku më ka sqaruar se ka një trysni ndaj teje nga ish-drejtori, trysni ndaj ish-shefit të sektorit. Çfarë kërkonin nga ti? I thoshin që këtë do ta largojmë nga puna, do ta fusim në burg, ishin biseda konfidenciale me shefin e sektorit.

Përse donin ta bënin këtë ndaj jush?

Me sa kuptoja unë, sepse mua më kanë marrë edhe nga qendra lart. Kush të ka marrë dhe përse të kanë marrë? Kisha tetë vjet në detyrë dhe s’më kishin marrë asnjëherë, por me merrnin me numra me 41, dhe më prezantoheshin si shefa të analizës, dhe më thoshin se nuk je shumë i aftë dhe i saktë për informacionet që përpilon.

Kjo pas dërgesës së këtyre informacioneve? Po. Madje, në bisedë me shefin e sektorit më ka thënë që të largohem nga Shqipëria, pasi isha në rrezik për sigurinë time dhe të familjes, për të mirën tënde duhet të largohesh, pasi kam shumë informacioni e se je në rrezik, si nga grupet kriminale, ashtu edhe nga përfaqësues të Ministrisë së Brendshme…