Gazetarja bukuroshe e ‘News24’ e rrevoltuar me kryeministrin Rama: Nuk jam injorante dhe as për të ardhur keq…

Nuk kanë qenë vetëm krerët e opozitës dhe gazetarë e drejtues të mediave ata që janë rrevoltuar nga retorika ofenduese e kryeministrit Rama sot paradite ndaj një grupi gazetarësh në oborrin e Parlamentit.

Të shumtë kanë qenë edhe qytetarët e thjeshtë por edhe qindra gazetarë dhe reporter që sot kanë reaguar të zemëruar dhe ofenduar ndaj tij.

Në morinë e madhe të reagimeve kritike ka qenë edhe një reagim i veçantë i njërës prej gazetareve më simpatike dhe më të reja të medias shqiptare.

Gazetarja bukuroshe e “News24” Ina Qirjo, ka reaguar në mbështetje të kolëgëve të saj dhe i ka kujtuar kryeministrit që ajo dhe kolegët nuk janë “për të ardhur keq dhe qa më tepër injorantë”.

Ja reagimi i plotë i gazetares Ina Qirjo në Facebook:

“Ky eshte kryeministri qe kam votuar ?!!

Z. Kryeminister une jam nje nder ato gazetare qe nuk isha sot prezent aty, po te siguroj qe nuk jam per te ardhur keq e aq me pak injorante!

Edhe “nese” do te isha, injoranca dhe padija ime nuk paguhet as me taksat e tua dhe ato te popullit! Si tja bejme ne z. Kryeminister qe paguajme per injorante te shumte te parlamentit dhe qe na duhet tju durojme cdo te enjte ne Parlament!

Do te ishte shume e hijshme te kerkonit falje z. Kryeminster, atyre gazetareve qe sakrifikojne cdo dite e qe ne fakt ju japin shansin te dilni e te krekoseni perpara kamerave!”