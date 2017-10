Dosja e Habilajve/ Xhafaj udhëton me urgjencë drejt Italisë

Pas publikimit të dosjes së trafikut të drogës nga vëllezërit Habilaj, Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafa është nisur drejt Italisë.

Xhafaj udhëtoi drejt vendit fqinj me arsyen e një vizite pune, por nuk ka detaje për axhendën e kësaj vizite shkruan Lapsi.al. Udhëtimi vjen menjëherë pasi mazhoranca vendosi të bllokojë arrestimin e Saimir Tahirit, ish-Ministrit të Brendshëm që akuzohet se ka dhënë garanci për trafikun e drogës drejt Italisë.

Në dosjen e Gjykatës së Katanias, Saimir Tahiri përmendej disa herë nga trafikantët e drogës, si njeriu që fitonte 5 milion euro në muaj nga shitja e kanabisit.

Tahiri e ka pranuar se ishte ai njeriu që përmendej nga Moisi Habilajt, por e ka quajtur atë një kriminel dhe një barbon, bisedat e të cilit nuk provojnë asgjë.

Axhenda e Xhafës në Itali është ende sekret dhe me gjasë nuk do të zbulohet. Të mërkurën priten debate të ashpra në Kuvend, kur do të votohet për imunitetin e Saimir Tahirit.

Kryeministri Edi Rama shprehu qartë qëndrimin e mazhorancës për të mos i hapur rrugë arrestimit të ish-ministrit të Brendshëm, i cili u përjashtua nga grupi i deputetëve të PS dhe u shkarkua nga funksionet në PS.