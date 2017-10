Dorëheqja e Ajazit, Rama drejt Presidencës, takim me Ilir Metën

Kryeministri Edi Rama është nisur drejt Presidencës, ku mësohet se do të takohet me kreun e shtetit Ilir Meta.

Qëllimi i takimit lidhet me dorëheqjen e ‘papritur’ të Drejtorit të SHISH-it, Visho Ajazit, pikërisht në momentin kur në vend ka shpërthyer skandali i përgjimeve që e lidhin ish-ministrin e Ramës, Saimir Tahirin, me trafikun e drogës.

Nuk dihet se cilin emer do të propozojnë tashmë kerët e shtetit, por me siguri kjo dorëheqje do të shkaktojë një tjetër furtunë në politikë.

Ky është takimi i parë i Ramës me kreun e shtetit që prej betimit të kabinetit “Rama 2”.