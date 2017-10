Denoncimi në “Fiks Fare”, Ministria e Arsimit pezullon mësuesit

Emisioni “Fiks Fare” transmetoi të martën në mbrëmje një video ku dukej qartë dhuna fizike dhe psikologjike e mësuesve të shkollës speciale “Luigj Gurakuqi” ndaj nxënësve. Më shumë se 16 orë më vonë, reagoi zyrtarisht Ministria e Arsimit.

Zyrtarja ka nënvizuar se aktualisht janë komisioni i etikës dhe organet kompetente që po merren me këtë video dhe qëndrimin që do të mbahet ndaj mësuesve dhe menjëherë më pas, drejtori i shkollës do t’i shkarkojë ata nga detyra.

“Ministria e Arsimit mban një qëndrim për pushimin dhe marrjen e masave deri në ekstrem për ata mësues që ushtrojnë dhunë fizike dhe psikologjike ndaj fëmijëve në shkollë”, ka shtuar Gjini.

Ndërkohë, disa informcione paraprake thonë se mësuesit e akuzuar nga video janë shoqëruar në komisiariatin numër katër të kryeqytetit, së bashku me drejtorin e shkollës “Luigj Gurakuqi”. Por deri në orët e vona të pasditës së të mërkurës, asnjë burim zyrtar nuk e ka konfirmuar këtë.