Denoncimi/ “I plagosuri në Shëngjin, aktivist i LSI-së. Atentatorët janë nipat e deputetit socialist”

Një atentat u ngrit sot në Shëngjin ku 2 të rinj mbetën të plagosur. Njëri prej të plagosurve është aktivist i Lëvizjes Socialiste për integrim, bën me dije ish-kryeminsitri Berisha në një postim të publikuar pak minuta më parë në faqen e tij zyrtare në “facebook”.

Në mesazhin e ardhur në adresë të ish-kryeministrit , mesazh dërguesi shkruan se autorët e këtij krimi janë nipërit e ish-deputetit të partisë Socialiste, Arben Ndoka.

Postimi im plotë:

Lezha në terror!

Banda e Arben Ndokës se PS përgjak Lezhën.

Nipat e tij në kërkim derdhin breshëri kallashnikovi mbi dy të rinj. Çunat e krimit i ndihmojnë!

Lexoni mesazhet e qytetareve dixhital! sb

“Mirembrema zoti Berisha!Ska nje ore qe ne shengjin ndodhi nje ngjarje ku u plagosen 2 djem te mrekullueshem nga dora e familjes kriminele,Familja e Arben dhe Sander Ndokes qe cdo dite po terrorizojne Lezhe dje deri sa arriten sot ne plagosjen e rende te Florian Dushkut dhe nej shoku te tij.Policia e Lezhes per mbi nje ore ps vrasjes as qe ngriti postoplloqe e as qe u vu ne ndjekje te autoreve edhe pse dihej se ishin Nokaj(nipat e Arben Ndokes).Si i vetmi njeri tek i cili kemi shprese dhe denoncon kriminelet ju lutem qe te beni publike kete mesazh.Ju faleninderit!”

“Zoti Berisha jam nje qytetar nga Lezha,Banda e nipave te Ben Ndokes,djemt e vellait te tij,sapo kan gjuajtur 2 persona qysh me konfliktin e zgjedhjeve,nipat e tij jane ne kerkim nga policia pasi Kane bere nje sere veprash penale e policia del me konklodimin qe nuk gjinden po ato perdit jane ne Lezhe e dalin lirshem pasi Arben Ndoka e njerzit e tij shoqerohen per dreka e darka me Drejtorin e Policise,te lutem anonim”