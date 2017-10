Ç’thoshte FBI dhe frika e sovjetikëve/Dokumentet sekrete të Kennedy zbulojnë komplotet për ekzekutimin e Fidel Castron

Presidenti Donald Trump ka miratuar publikohen e2800 dosjeve sekrete në vrasjen presidenti amerikan John F. Kennedy. Vrasja e tij për më shumë se 50-vjet ishte e mbuluar me mister.

Presidenti Donald Trump tha se publiku meriton të jetë “tërësisht i informuar” për këtë ngjarje, që kanë qenë në qendër të shumë teorive konspirative.

Gjithsesi, pak dokumente janë mbajtur sekret me kërkesë të agjencive shtetërore. Një dokument tregon se FBI kishte paralajmëruar policinë për një kërcënim me vdekje ndaj vrasësit të presidentit, Lee Harvey Oswald.

“Ne menjëherë kemi njoftuar shefin e policisë dhe ai na siguroi se osvaldit do t’i jepej mbrojtje e mjaftueshme”, shkruan drejtori i FBI-së, J Edgar Hoover.

Osvaldi u qëllua për vdekje në katin përdhes të departamentit të policisë së Dallasit, dy ditë pas vrasjes së Kenedit.

Ndërsa dokumentet publikohen dhe analizohen, gjetje të tjera përfshijnë edhe një memo të FBI-së së vitit 1964 në të cilin azilantët kubanezë debatojnë sesa do të kushtonte vrasja e Fidel Kastros. “150 mijë dollarë për të vrarë Fidel Kastron plus 5 mijë dollarë shpenzime, është shumë”, thuhet në memo. Një tjetër dokument tregon se zyrtarët sovjetikë i druheshin një “gjenerali të papërgjegjshëm” që mund të niste drejt Bashkimit Sovjetik një raketë pas vrasjes së Kenedit.

Një dokument tjetër përshkruan skemën e njohur të CIA-s të quajtur Operacioni BOUNTY që kërkonte të shkatërronte qeverinë e Kubës dhe krijoi një sistem të shpërblimeve financiare për kubanët për “vrasjen ose dorëzimin e komunistëve”.

CIA do t’i lejonte kubanëve të njihnin planin duke rënë fletushka nga ajër, por kishte rregulla: Një shpërblim do t’i paguhej një individi pas paraqitjes së një fletëpalosje. Kubanezët që luajtën së bashku do të merrnin një sasi të caktuar dollarësh bazuar në titullin e komunistit që ata kishin vrarë. Ata do të merrnin deri në 100,000 dollarë për zyrtarët qeveritarë dhe 57,500 dollarë për “drejtuesit e departamenteve”. Kastoja, ndoshta për arsye simbolike, qe do të fitonte një kuban ishte vetëm dy cent.

‘Festat e seksit’

Një shkresë e FBI-së në vitin 1960 përshkroi një “vajzë Hollywoodi”, e cila u kontaktua nga Fred Otash, një hetues privat i njohur i Los Anxhelosit, duke kërkuar informacione për sekset seksuale, përfshirë senatorin John F. Kennedy, aktorin e tij Peter Lawford, Frank Sinatra dhe Sammy Davis Jr. “Ajo u tha agjentëve se nuk ishte në dijeni për asnjë indiscretioni”, shuhet në dokument.

Fidel Castro

Mbështetësit e udhëheqësit rebel kuban Fidel Castron mbajnë një pikturë të heroit të tyre gjatë një tubimi të vitit 1959 përgjatë Malecon në Havana të Kubës, pasi Castro përmbysi diktatorin Fulgencio Batista. (AP Foto)

Vrasja e JFK ‘nuk ia vlen’ për Kubën

Një projekt-raport i Komisionit të Përzgjedhur të Dhomave të Vrasjeve ka gjetur se nuk ka gjasa që Kuba të vrasë Kennedy si hakmarrje për përpjekjet e CIA-s për jetën e Castros. “Komiteti nuk beson se Castro do të kishte vrarë presidentin Kenedi, sepse një akt i tillë, nëse zbulohej, do t’i kishte dhënë Shtetet e Bashkuara justifikimin për të shkatërruar Kubën”, thuhet në draft.

Në një raport të brendshëm të FBI-së që nga maji i vitit 1964, një informator i tha FBI-së se Ku Klux Klan tha se “kishte prova të dokumentuara se Presidenti Johnson ishte më parë një anëtar i Klanit në Teksas gjatë ditëve të hershme të karrierës së tij politike. Prova nuk u sigurua.



Disa dokumente përmbledhin diskutimet e brendshme brenda mbledhjeve të Partisë Komuniste pas vrasjes, duke diskutuar nëse Oswald ishte i pafajshëm dhe nëse komunistët do të fajësoheshin për vdekjen e Kennedy.

John F Kennedy u qëllua për vdekje në Dallas në 1963 dhe Lee Harvey Oswald u emërua vrasës në versionin zyrtar të ngjarjes. Por vrasja është fshehur në teoritë e konspiracionit për dekada të tëra që kanë hedhur dyshime mbi atë që ndodhi me të vërtetë në atë ditë fatale në Teksas.