Çfarë po ndodh në Lezhë? Policia dhe RENEA në terren për një operacion

Drejtori i Policisë së Lezhës, Bledar Çeliku pritet të mbajë mbrëmjen e sotme një deklaratë për mediat, ku do të japë detaje rreth një operacioni policor.

Mësohet se në këtë aksion që është mbajtur sot, përveç policisë vendore të Lezhës, ka marrë pjesë edhe RENEA. Ndërkohë, nuk dihen detaje rreth aksionit.

NJOFTIMI I POLICISË

Ne 20: 10 do hyj live ne fb Policia e Shtetit nga ambientet e Drejtorise Vendore te Policise Lezhë, pasi Drejtori Bledar Çeliku do kete nje deklarate per mediat per nje opetacion nga Renea dhe Policia Vendore.