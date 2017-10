Çani kapet nga paparacët, në kënd lojërash me gruan dhe vajzën

Foto 1 nga 5

Arian Çani është ndër personazhet që mund t’i bëjë të tjerët të zbrazin thesin për veten e tyre, por nga jeta e tij personale nuk është se dimë shumë.

Më mirë të themi nuk ka dëshirë të shfaqet në publik, as më fëmijët dhe as me bashkëshorten.

Por janë paparacët ata që rrallë kanë arritur ta fotografojnë në jetën e tij të përditshme gazetarin.

Kështu së fundmi ai është parë në një kënd lojërash për fëmijë, ku bashkë me gruan e tij shoqëronin të bijën.

Ajo që bie në sy është se Çani jashtë kamerave shihet të mbajë veshur vetëm kostum sportiv. Një stil i thjeshtë dhe komod që me sa duket familja Çani e ka të preferuarin.