Hoxha: Persona me imunitet shkuan kur u arrestua i ‘forti’ në Durrës

Gazetari Artan Hoxha në emisionin “Opinion”, ka folur për të arrestuarin Durim Keçi, i kapur një ditë më parë në Durrës. Ai është shprehur se Keçi ka lidhje me politikën dhe ekziston mundësi e mosekstradimit të tij drejt shteti fqinj, pasi atje është i dënuar me 9 vite burg.

“Ngjarja e Elbasanit ajo histori do të ishte harruar nëse nuk do të publikoheshin videot.

Lajmi për arrestimin e Durrim Keçi e kam denoncuar unë. Është e vërtet që ky person ka një dëmin nga Italia. Fotoja që është me Blendi Klosin është në fushatës se vitit 2013.

Në momentin që skuadra operacionale e ka shoqëruar, persona me imunitet kanë qenë dje atje. Nuk dihet se pse e kanë shkuar ata atje. Lista e personave në kërkim nga Interpol asnjëherë nuk publikohet. Ky ka tre vite i dënuar dhe ka qenë qytetar i lirë. Me të drejtë zoti Basha thotë se mund të mos ekstradohet. Të gjithë ata që janë “bosë” dhe që kanë lidhje me krimin nuk ekstradohen”, tha Hoxha.