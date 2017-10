Blerja e votës nga këndvështrimi i një matematikani

Nga Prof. dr. Fejzi Kolaneci

Blerja e votës është një shpërblim që i jepet një personi për të votuar në një mënyrë të caktuar ose për të mos votuar. Ky përkufizim i blerjes së votës është aprovuar në vitin 2009 nga Komisioni i Ligjeve i Senatit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Blerja e votës është, në thelb, këmbimi i votës me para në dorë, ose me mallra, ose me shërbime. Blerja e votës bëhet për përfitimi ekonomike, politike, administrative, punësimi, familjare etj. Blerja e votës bëhet me mirëkuptim, me vullnet të lirë, pa dhunë. Në zgjedhjet parlamentare ose vendore, disa parti politike, kandidatë për deputetë, ose disa grupe interesi blenë vota, ndërsa disa persona e shesin votën. Në këtë mënyrë, krijohet tregu i shitblerjes së votës, në të cilin blerja e votës bëhet me kontratë ose ankand. Blerja e votës, e shqyrtuar si një fenomen i kohëve të lashta dhe vendeve të prapambetura, ka një histori mbresëlënëse. Ajo ka qenë e përhapur gjerësisht në Romën e lashtë dhe quhej “ambitus” (mbështetje në fushatën zgjedhore). Blerja e votës në zgjedhjet parlamentare ka qenë e pranishme, në forma të larmishme, në sisteme shoqërore të ndryshme dhe në disa shtete të botës. Fenomeni i blerjes së votës quhet: “ vote buying ” në anglisht, “ achat de vot ” në frëngjisht, “ stimmenkauf ” në gjermanisht, “l ‘acquisto dei voti ” në italisht, “ compra de votos ” në spanjisht. Blerësit e votës synojnë të blejnë votën sa më lirë, ndërsa shitësit e votës përpiqen të shesin votën sa më shtrenjtë. Në Angli, në shekullin e 18-të dhe 19-të, kandidatët për deputetë “i trajtonin” për 1 javë votuesit me ushqime dhe me pije të ndryshme. Blerja e votës ka qenë e pranishme edhe në lindjen e demokracisë amerikane. George Washington, në garën e tij të parë për Virginia House of Buregesses, në vitin 1758, bleu 160 gallone me rum, verë, birrë, verë molle, për të kënaqur votuesit. Jo vetëm në Amerikën apo Anglinë e shekullit 18-të, por edhe në ditët tona, blerja e votës është një fenomen banal, i rëndomtë, i përhapur në shumë shtete të botës. Blerja e votës interpretohet edhe si ryshfet. Komisionet parlamentare të ryshfeteve zgjedhore në Amerikë, Angli, Rusi etj., kanë raportuar rregullisht dhe me vërtetësi raste të shumta dhe të larmishme të blerjes së votës në zgjedhjet parlamentare ose vendore. Të varfrit dhe të papunët janë më të prirur se pjesa tjetër e popullsisë për të shitur votën. Gjatë tri dekadave të fundit janë publikuar studime shkencore të shumta, të bazuara në të dhëna të besueshme, mbi blerjen e votës në rajone të ndryshëm të botës. Konkretisht: Në Azi (India, Japonia, Tajvani, Tailanda, Malajzia, Kamboxhia, Indonezia, Mongolia, Filipinet, Koreja e Jugut). Në Afrikë (Benini, Nigeria, Kenia, Zimbabve, Senegali, Maroku, São Tomé, Principe). Në Europë dhe në ish-Bashkimin Sovjetik (Rusia, Ukraina, Armenia, Bullgaria, Greqia, Rumania, Maqedonia, Shqipëria, Mali i Zi, Serbia). Në Lindjen e Mesme (Jemeni, Kuvajti). Në Amerikën Jugore dhe Qendrore (Peruja, Brazili, Kili, Panamaja, Guatemala, Kolumbia, Venezuela, Argjentina). Në Amerikën Veriore (Florida, Michigani, Illinoisi, Indiana, Mississippi, Virxhinia Perëndimore, Georgia) dhe në Kanada . Sasia e parave “cash” për blerjen e votës në zgjedhjet parlamentare ka ndryshuar ndjeshëm në disa shtete. Po japim katër shembuj: Çmimi i blerjes së votës në zgjedhjet parlamentare të zhvilluara në Kuvajt në vitin 1996 ka qenë 10000 dollarë amerikanë. Çmimi i blerjes së votës në zgjedhjet e vitit 2000 të zhvilluara në Rusi ka qenë mesatarisht 3 dollarë amerikanë. Çmimi i blerjes së votës në zgjedhjet parlamentare të zhvilluara në Meksikë në vitin 2000 ka qenë 40 dollarë amerikanë. Çmimi i blerjes së votës në zgjedhjet parlamentare të zhvilluara në Tailandë në vitin 1996 ka qenë 27 dollarë amerikanë. Në shumicën e rasteve, blerja e votës ka patur shtrirje masive. Po japim disa shembuj: Në zgjedhjet parlamentare të vitit 1999 të zhvilluara në Kamboxhia, 40% e votuesve aktivë e kanë shitur votën. Në zgjedhjet parlamentare të vitit 1996 të zhvilluara në Tailandë, 34% e votuesve aktivë e kanë shitur votën. Në zgjedhjet parlamentare të vitit 2002 të zhvilluara në Ukrainë, 70% të votuesve aktivë ju është bërë oferta për blerjen e votës. Në zgjedhjet parlamentare të vitit 2002 të zhvilluara në Filipine, 3 milionë votuesve ju është bërë oferta për blerjen e votës. Të dhëna tronditëse për blerjen e votës në zgjedhjet parlamentare nga partitë politike ose nga grupet e interesit janë raportuar gjithashtu për Rusinë, Brazilin, Argjentinën, Meksikën etj. Ekziston një bashkësi mallrash ose shërbimesh, të cilat partitë politike, grupet e interesit ose kandidatët për deputetë u kanë ofruar votuesve në këmbim të votës së tyre: veshje, dyshekë, krevate, karrige, kolltuqe, dollapë, orë, sapun, çarçafë, batanije, çimento, kimikate bujqësore, makina larëse, televizorë, biçikleta, frigoriferë, komplete për kuzhinë, enë kuzhine, këpucë, çizme, thasë me miell, qese me sheqer, vaj, kekë për ditëlindje, ilaçe dhe ndihma shëndetësore, pije alkoolike, pije freskuese, mish të thatë, konserva ushqimore, Viagra, makina roje, furça dhe pasta dhëmbësh, favorizime për punësim etj. Ekziston një marrëdhënie shoqërimi pozitive e fortë ndërmjet çifteve të madhësive të mëposhtme: blerjes së votës dhe korrupsionit politik, blerjes së votës dhe nivelit të varfërisë, blerjes së votës dhe nivelit të papunësisë, blerjes së votës dhe spekulimit të tepruar, blerjes së votës dhe prodhimit ose trafikimit të lëndëve narkotike, blerjes së votës dhe nivelit të veprimtarisë kriminale, blerjes së votës dhe pastrimit të parasë. Në shtetet demokratikë të botës, blerja e votës është një praktikë korruptive e zgjedhjeve parlamentare ose vendore, e dënueshme ligjërisht . Blerja e votës vlerësohet e pamoralshme dhe bie në kundërshtim me parimet e demokracisë moderne. Virtyti i partive politike dhe nderi i votuesve janë të papajtueshme me blerjen e votës në zgjedhjet parlamentare. Blerja e votës nuk kushton shtrenjtë në qoftë se preferenca individuale politike e votuesit përputhet (harmonizohet) me qëllimin e grupit të interesit. Blerja e votës kushton shtrenjtë në qoftë se preferenca individuale politike e votuesit nuk përputhet (nuk harmonizohet) me qëllimin e grupit të interesit. Blerja e votës në zgjedhjet parlamentare është një strategji mobilizimi, sepse e zmadhon pjesëmarrjen e votuesve në këto zgjedhje. Gjithashtu, blerja e votës e rrit varësinë e parlamentit (deputetëve) nga pushteti ekzekutiv. Por, ne nxjerrim në dritë disa pasoja negative të blerjes së votës , sepse ajo është një strategji manipulimi , që e dëmton demokracinë në disa mënyra.

Blerja e votës bie në kundërshtim me normën demokrate të barazisë, sepse një pjesë e kandidatëve për deputetë blejnë një pjesë të ndikimit politik me ndihmën e votuesve që e shesin votën. Blerja e votës gjeneron rezultate zgjedhore të jashtëligjshme, që bien në kundërshtim me Kodin Penal ose me Rregulloren e Parlamentit.

Blerja e votës favorizon politikanë të këqij dhe mund të prodhojë politikë të keqe.

Blerja e votës kriminalizon politikën, mundëson depërtimin e kriminelëve në parlament ose qeveri dhe ndihmon bashkëpunimin ndërmjet politikanëve dhe bandave kriminale. Blerja e votës në zgjedhjet parlamentare është një komponent i deficitit demokratik.

Blerja e votës në zgjedhjet parlamentare modelohet matematikisht si një lojë strategjike pa koalicione , me numër të fundmë lojtarësh. Loja është një koncept themelor i Matematikës Moderne. Loja është modeli matematik i konfliktit në shoqërinë njerëzore, ose i konfliktit ndërmjet njerëzve dhe natyrës, ose i konfliktit ndërmjet njerëzve dhe kompjuterëve, ose i konfliktit ndërmjet sistemeve kompjuterike me njëri-tjetrin. Një rast i veçantë i konfliktit është konkurrenca . Teoria e Lojës, si disiplinë matematike, u themelua në vitin 1944 nga matematikani i famshëm hungarez – amerikan Johan von Neumann dhe nga ekonomisti i shquar austriak – amerikan Oskar Morgenstern. Pjesëmarrës (lojtarë) në lojën e blerjes së votës janë partitë politike, grupet e interesit, kandidatët për deputetë, grupet e presionit, dhe votuesit. Në zgjedhjet parlamentare blerja e votës bëhet me oferta të porositura nga disa parti politike ose grupe të interesit. Në studimin e tanishëm propozohet një sistem aksiomatik origjinal për blerjen e votës në zgjedhjet parlamentare, të zhvilluara në shtetet demokratike.

Aksioma 1: Blerësit e votës janë shumë të pasur.

Aksioma 2: Ofertat e propozuara nga blerësit e votës janë bërë publike.

Aksioma 3: Preferencat individuale ose familjare të votuesve për partitë politike ose për kandidatët për deputetë janë një informacion publik.

Aksioma 4: Fenomeni i shitblerjes së votës është një kontratë midis shitësit (votuesit) dhe blerësit të votës (partisë politike, kandidatit për deputet, grupit të interesit).

Aksioma 5: Blerja e votës bëhet me mirëkuptim, me vullnet të lirë, pa dhunë.

Aksioma 6: Votuesit mund të komunikojnë midis tyre dhe të kombinojnë strategjitë vetjake. Synimi i tyre është të përfitojnë sa më shumë nga shitja e votës.

Aksioma 7: Në tregun e shitblerjes së votës ekziston konkurrenca ndërmjet pjesëmarrësve (partive politike, grupeve të interesit, votuesve).

Aksioma 8: Modeli matematik i blerjes së votës në zgjedhjet parlamentare është një lojë strategjike pa koalicione, me numër të fundmë lojtarësh.

Parimi i optimizimit i përshtatshëm për këtë lojë është Parimi i Realizimit të Qëllimit, i zhvilluar nga profesori i Matematikës N. N. Vorobiev i Universitetit të Moskës. Ky parim optimizimi është një përmirësim i metodës së optimizimit të zhvilluar nga fituesi i Çmimit Nobel J. F, Nash Jr. Disa parti politike dhe grupe interesi ose grupe dhune përdorin dy djaj për të ndikuar në votuesit: paranë dhe kërcënimet për ndëshkime (dajakun) . Blerja e votës në zgjedhjet parlamentare ose vendore është një lojë e pandershme në kuptimin e nobelistëve J. Stein dhe E. Fama. Kjo lojë korruptive gjeneron ekuilibre Nash të këqija në kuptimin e nobelistit R. B. Myerson. Këto ekuilibre Nash të këqija janë fitimprurëse për një pakicë politikanësh të korruptuar dhe bashkëpunëtorët e tyre, por janë njëkohësisht dëmprurëse për popullin. Një pyetje e rëndësishme është kjo: Kush e vret blerjen e votës në zgjedhjet parlamentare ose vendore, të zhvilluara në shtete demokratike? Ne japim këtë përgjigje: Lufta kundër korrupsionit, përmirësimi dhe pastrimi i sistemit të drejtësisë, zvogëlimi i nivelit të papunësisë, zvogëlimi i treguesit të varfërisë, rritja ekonomike, përmirësimi i cilësisë së politikanëve dhe pushtetarëve, pavarësia e medias nga politika dhe nga grupet e interesit etj. Politikanët dhe pushtetarët e korruptuar nuk e blenë votën me paratë e tyre, por e blenë votën me paratë e grupeve të interesit, ose me paratë e drogës ose me paratë e taksapaguesve. Blerja e votës në zgjedhjet parlamentare nga ndonjë parti politike ose kandidat për deputet, nuk është madhësi e rastit në kuptimin e Teorisë së Probabilitetit, por është një madhësi deterministe dhe një deformim i qëllimshëm i rezultateve zgjedhore. Prandaj, blerja e votës mbi nivelin 5% e shmang shpërndarjen empirike të rezultateve zgjedhore të këtij subjekti (parti politike ose kandidat për deputet) nga kurba e Gaussit. Ky fakt evidentohet qartësisht me SPSS (Statistical Program for Social Sciences) version 22, duke zbatuar Kriterin Kollmogorov – Smirnov – Lilliefors dhe kriterin Shapiro – Wilk për normalitetin. Si përfundim, blerja e votës mund të kontrollohet edhe matematikisht. Ndonjë shtet, në të cilin do të lejohej blerja e votës në zgjedhjet parlamentare, mund të shndërrohej brenda pak vitesh në plutokraci (qeverisje e të pasurve) . Përfitimi i pritshëm i ndonjë partie politike, i gjeneruar nga blerja e votës në zgjedhjet parlamentare, është i shoqëruar pozitivisht me nivelin e organizimit të kësaj partie. Sa më të organizuara të jenë strukturat e ndonjë partie politike në qendër dhe në bazë, aq më i madh do të jetë “përfitimi” i kësaj partie nga blerja e votës. Një strategji e mundshme për blerjen e votës është kjo: në zgjedhjet parlamentare, ndonjë parti politike mund të synojë të blejë aq shumë vota, sa që të sigurojë e vetme mazhorancën në parlament. Blerja e votës në zgjedhjet parlamentare ka risk për blerësin e votës . Ndonjë parti politike ose grup interesi, ndonëse ble vota, faktikisht nuk rezulton fituese në këto zgjedhje. Nga ana tjetër, blerësi i votës mund të shpallet fitues në zgjedhjet parlamentare, por me diferencë të theksuar votash nga subjektet zgjedhore konkurruese. Kjo tregon se janë blerë një sasi e tepërt votash nga kjo parti politike për të garantuar fitoren e saj. Loja e blerjes së votës nga partitë politike në zgjedhjet parlamentare ka disa ekuilibre Nash të këqija. Parimi i Realizimit të Qëllimit, i zhvilluar nga N. N. Vorobiev dhe i përmirësuar nga F. Kolaneci, shpjegon si duhet të veprojë blerësi i votës për të realizuar në praktikë njërin nga këto ekuilibre Nash me sa më pak shpenzime. Në fund, jepen tri këshilla dashamirëse :