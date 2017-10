Beteja me informalitetin, shumë aksione dhe pak rezultate

Në katër vjet qeverisje të majtët në pushtet kanë ndërmarrë tri aksione në shkallë kombëtare kundër informalitetit në ekonomi. Po a kanë qenë rezultatet ato që priteshin? Shifrat thonë jo.

Një herë në dy vjet qeveria e ka ndërmarrë një aksion të madh kundër informalitetit. Të paktën në këto dy mandate të qeverisjes së socialistëve beteja me informalitetin ka patur një periodicitet të rregullt, ndonëse përveç aksionit të ndërmarrë në fillim të mandatit të parë rezultatet nuk kanë qenë ata që janë pritur. Për pasojë evazioni fiskal dhe informaliteti në ekonomi, duke nisur që nga lojërat e fatit të cilat kanë qenë objekt i një aksioni të veçantë, kanë mbetur të lartë. Duket se në pesë vitet e fundit qeveria më shumë se ta ketë shkulur fenomenin e përhapur gjerësisht në ekonomi, vetëm sa e ka krasitur atë. Dhe një “pemë e krasitur” edhe në rastin e informalitetit rritet e shëndetshme. Megjithatë duke qenë se jemi në ditët e para të fazës së tretë të aksionit kundër informalitetit, nuk ka pse të paragjykohet. Mbase do të jetë rasti për të thënë i treti i vërteti. Sido që të ndodhë të hedhësh një shikim pas në atë që ka ndodhur gjithmonë ia vlen.

Antievazioni 1- Nga lojërat e fatit te kasat fiskale dhe kuponi

Ndër aksionet e para të qeverisë Rama 1 e sapoardhur në pushtet në vitin 2013 ishte beteja që hapi me lojërat e fatit dhe rregullimin e sektorit. Duke e quajtur një biznes të vesit dhe të krimit vetë kryeministri Rama u angazhua në një fushatë të ashpër i ndjekur edhe nga ministri i Brendshëm i asaj kohe Saimir Tahiri, dhe drejtuesja shumë e përfolur dhe e re e tatimeve në atë kohë Brisilda Shehaj. Pak muaj pas aksionit të parë beteja me informalitetin u zgjerua duke marrë një karakter edhe më financiar. Në fokus u vendos pajisja e bizneseve me kasat fiskale. Ka qenë një betejë që zgjati rreth 10 muaj që në finale pati të parin rezultat të prekshëm, pajisjen masive të bizneseve me kasat fiskale, të cilat deri më atëherë pas qenë përdorur. Në vitin 2014 drejtorja e tatimeve Brisida Shehaj do të deklaronte se “lufta në terren ndaj evazionit fiskal po intensifikohet gjithnjë e më shumë dhe rezultatet e deritanishme duken pozitive”. Shehaj në paraqitjen e të dhënave të përdorimit të pajisjeve fiskale, njoftonte se kasat aktive për vitin 2013 ishin 65670, kurse një vit më pas ata arritën në 72590. Pajisje fiskale inaktive ishin 27000 dhe në 2014 u ulën në 8700. Në këto kushte, lëshimi i kuponit tatimor ka pësuar rritje, me gati dyfish, duke arritur në muajin shtator në mbi 16 milionë fatura. Për të nxitur konsumatorin të tërheqë kuponin, po mendohet vënia në zbatim të lotarisë kombëtare të kuponit tatimor. Por rezultati përsëri nuk ishte ai që ishte pritur. Drejtuesja e asaj kohe e Dhomës Amerikane të Tregtisë, Floreta Luli Faber deklaronte “Nëse kompanitë shikojnë që ka një përmirësim në raport me marrëdhëniet e tyre me tatimet, një përmirësim gjithashtu të dukshëm, në raport me doganat, ato shikojnë që jo të gjithë paguajnë, jo të gjithë përdorin kasat fiskale dhe një rritje masës së kompanive që janë të regjistruara dhe që paguajnë tatimet në bazë të kërkesave ligjore, kjo do të rriste edhe më shumë nivelin e bërjes biznes në këtë vend”. Mbase rezultati mungoi sepse aksioni nuk u harmonizua me paketën fiskale. Në vitin 2014 kur priteshin rezultatet, paketa fiskale erdhi me rritje të taksave, një arsye e fortë për informalitet.

Anti-informalitet 2- Terrori që shkaktoi ngecjen e ekonomisë

Në 1 shtator 2015 qeveria ndërmori aksionin e dytë anti-informalitet. Në fokus kësaj radhe u vunë bizneset e mëdha, si ato të karburanteve dhe duhanit. Ministri i Financave të kohës, Shkëlqim Cani në nisje të saj deklaronte “Ky aksion synon rritjen e të ardhurave që do ta ndihmojë qeverinë në disa drejtime. Qëllim final është ulja e nivelit të taksave dhe e borxhit publik. Do të krijojë mundësi edhe për rritjen e pagave dhe pensioneve”. Sipas tij fushata kishte për qëllim të luftojë shifrën prej 50% të informalitetit në vend. “Fushata kundër informalitetit është një proces kompleks që duke u munduar t’i gjejmë kohën e duhur secilit nga faktorët. Deri tani janë kontaktuar 45 mijë biznese aktive, shifrat mund të lëvizin por rëndësi ka që ne e kemi konkluzionin. Sot 1/3 e biznesit është e pafiskalizuar, ka probleme, po të përfshijmë dhe pjesën e mos lëshimit të kuponit informaliteti kap shifrën e 50%. Vetëdeklarimi është baza e këtij aksioni, që ndryshon nga ai i energjisë. Kemi zhvilluar takime me biznesin, pjesë e kësaj strategjie do të jetë edhe policia e rendit dhe ajo e krimit financiar. Kjo reformë fokusohet te të gjitha bizneset por epiqendër është biznesi i madh, nuk do lëmë jashtë pjesë të tjera të biznesit. Kontabilistët apo audituesit e bizneseve, ata që hartojnë bilancet, bilancet e dyfishta, që sigurisht e kanë një burim, janë edhe ndërmjetësit, edhe ata objekt i kontrollit”, deklaronte në atë kohë ministri Cani. Po çfarë ndodhi në terren? Presioni i lartë ndaj bizneseve frenoi aktivitetin ekonomik. Përqendrimi fillimisht te bizneset e vogla, ashpërsimi i gjobave, konsiderimin si fajtor vetëm të bizneseve, çka krijoi ngarkesë negative te bizneset e individët, frenuan konsumin dhe investimet, në një ekonomi të brishtë. Por kryeministri Rama në atë kohë thoshte se po vendoset rendi ligjor në sektorin e ekonomisë. “Ne duam që në një afat të arsyeshëm të ketë një ulje të taksave, por për të patur këtë duhet të ketë një rritje të kontributeve. Ne jemi vendi me nivelin më të ulët të të ardhurave nga kontributet në nivel kombëtar. Ne kërkojmë që të kontribuojnë qytetarët duke marrë kuponin, pasi garantojnë se ajo pjesë e fitimit që në atë kupon i takon shtetit, të shkojë në buxhetin e shtetit. Ky operacion i cili detyrimisht e përfshin biznesin e vogël si hallkën e fundit të një zinxhiri që e ka fitimin e vet në kompanitë e mëdha, ka përfshirë edhe biznesin e madh”, deklaronte në atë kohë Rama. Por përkundër asaj që thoshte kryeministri Dhoma Amerikane e Tregtisë deklaronte se aksioni anti-informalitet po kthehet në “shkop ndëshkues” për biznesin, se plani i masave nuk është konsultuar me biznesin, se po frenon iniciativat e reja; penalizimi i tejskajshëm sjell falimentim; masat nuk parashikojnë ndëshkime për tatimorët etj. “Ne shprehim edhe njëherë përkrahjen tonë për luftën kundër informalitetit, por ndërkohë kërkojmë nga qeveria të rishikojë format me të cilat po e zhvillon këtë luftë, duke bërë reforma që e përfshijnë dhe e korrektojnë biznesin dhe realizojnë qëllimin e formalizmit të tij”, thuhej në deklarimet e Dhomës Amerikane.

Anti-informalitet 3- Subjekt kontrolli, sektorët me risk

Tashmë është radha e aksionit të tretë kundër informalitetit. Ai ka nisur sot. Dje ministri i Financave dhe Ekonomisë, Arben Ahmetaj, në mesazhin e tij për administratën fiskale dhe inspektorët në terren shprehej: “Aksioni anti-informalitet, nuk është një aksion për të mbledhur para për buxhetin e shtetit, sepse mbledhja e taksave dhe të ardhurave ka në themel parimin e vetëdeklarimit dhe vullnetarizmit. Aksioni anti-informalitet ka në fokus kryesisht korsinë e komunikimit dhe të edukimit të tatimpaguesit dhe sigurisht, të sondimit të zbatueshmërisë së ligjit në sektorë të ndryshëm, të cilët dalin në platformën tonë të menaxhimit të riskut, me risk më të lartë sesa dilnin më parë, për shumë arsye të cilat janë të kategorizuara dhe të standardizuara brenda asaj që ne e quajmë platforma e menaxhimit të riskut. “Është detyrë e administratës fiskale, e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, e Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave dhe Inspektoratit të Punës, që të reflektojnë në terren një zbatueshmëri shumë këmbëngulëse të ligjit dhe një modesti maksimale në përqasje me qytetarët dhe sipërmarrjen, për të reflektuar filozofinë e një qeverie të tërë, e Kryeministrit, që administrata të jetë në shërbim të qytetarëve dhe në shërbim të sipërmarrjes. Ju garantoj që nuk do të tolerohet asnjë sjellje e padenjë, e jashtëligjshme, arrogante, e administratës tatimore, doganore apo inspektoratit kundrejt tatimpaguesve. Kjo është taksative”, -tha ministri. Ndryshe nga dy vite më parë kur bizneset ulën qepenat prej frikës së Tatimorëve, ajo që bie në sy është se ka më pak presion, biznesi e ka përjetuar më me qetësi këtë fazë anti-informalitet. Sipas njoftimeve nga Financat, grupe të përbashkëta pune do të bashkërendohen mes tatimeve doganave dhe inspektoratit të punës, duke pasur kryesisht në fokus biznesin e madh, por pa lënë jashtë vëmendjes edhe biznesin e vogël, duke realizuar kontroll të plotë në gjithë zinxhirin e transaksioneve deri te konsumatori final. ​

Rezultatet –Informaliteti mbetet po aq

Edhe pse qeveria shqiptare i ka kushtuar mjaft vëmendje luftës ndaj informalitetit, vendi vijon të ketë rendimentin më të ulët fiskal në Rajon. Në fund të vitit 2016 të ardhurat në raport me PBB arritën në 26 për qind, ndërsa Rajoni mbledh së paku 35% të PBB të ardhura nga taksat dhe tatimet. Sipas analizës së tatimeve në bizneset e mëdha, në 2016, sektori i tregtisë me shumicë është evidentuar si evazori më i madh. Në këtë linjë biznesi risku në mospagesën e TVSH-së vlerësohet 54.07%, ndërsa risku në mospagimin e tatimit mbi fitimin 44%. Ndërtimi është sektori i dytë që krijon më së shumti evazion fiskal në sektorin VIP. Sipas analizës bizneset VIP të ndërtimit janë riskoze me 62.08 % të detyrimeve të TVSH-së dhe 35 për qind në pagesën e tatimit mbi fitimin. Tregtia e karburantit është evidentuar si sektori i tretë me evazionin më të lartë në bizneset VIP. Bizneset në këtë fushë paraqesin 53 për qind rrezik për mospagesën e TVSH dhe 44.28% risk në mospagesën e tatimit mbi fitimin. Po a ka ndryshuar madhësia e informalitetit në ekonomi. Shifrat thonë se jo. Ka shumë vlerësime për evazionin. Matjet më të hershme të INSTAT e llogarisnin ekonominë informale në kufijtë e 30-35%. Factbook CIA e Shërbimeve Inteligjente Amerikane vlerësojnë 50% ekonominë informale në vendin tonë. OJF të ndryshme kanë dhënë vlerësime në nivelin e 40%, por Banka Botërore, në një analizë të fundit për këtë çështje sugjeron se, evazioni fiskal në Shqipëri luhatet në kufijtë e 50-100% për tatime dhe taksa të veçanta. Në ekspertizën e posaçme për informalitetin në Shqipëri, Banka ka vlerësuar se dy metodat më reale që matin evazionin fiskal, janë produktiviteti i taksave dhe e dyta hendeku tatimor. E para tregon tatimin e mbledhur në përqindje të bazës tatimore (PBB dhe konsumit) ndërsa e dyta, hendeku tatimor është përcaktuar si diferencë ndërmjet shumës së taksave që qeveria duhet të mbledhë dhe shumës faktike që mbledh. Duke marrë në konsideratë këto dy metoda, Banka Botërore në analizën që u ka bërë financave publike shqiptare, arrin në përfundimin se produktiviteti i TVSH-së në Shqipëri është 53%, në një kohë kur mesatarja për Europën Lindore është 66%. Kjo do të thotë se, në Shqipëri, për çdo 1% të normës së tatimit të TVSH, administrata tatimore mbledh TVSH në vetëm 53% të konsumit të përgjithshëm, duke lënë 47% të pataksuar. Në këtë 43% të konsumit të pataksuar, janë të përfshira përjashtimet ose korrupsioni dhe evazioni fiskal, që e bëjnë të pamundur tatimin e bazës së plotë. Akoma më rëndë paraqitet produktiviteti në Tatimin mbi të Ardhurat Personale në vetëm 6% produktivitet dhe tatimi mbi fitimin me vetëm 17%. Për të ardhurat personale do të thotë se vetëm 6% e bazës (PBB) tatohen në të vërtetë dhe 94% është e pataksuar.