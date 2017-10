Berisha lëshon bombën: Tahiri e kërcënoi Ramën me 5 dosje

Ish-kryeminsitri Berisha i ftuar në “Studio e Hapur” me Eni Vasilin ka folur për atë se çfarë ndodhi të martën e kaluar kur Tahiri doli dhe foli për herë të parë për përfshirjen e tij në përgjimet e Habilajve.

Berisha tha se atë natë Tahiri kërcënoi me 5 dosje.

“Saimir Tahiri faktoi në ‘Opinion” , banditin që foli me kodin e mafies, krye kumbarja më ka lëshuar. Unë do të shkoj në burg por do të bëj ‘Dantesin’, tha Berisha.

Doli nga Opinion Gaz Demin, i thuaj asaj për Edin që do të bëj publike 5 dosje, dosjen e Xibrakës ku një nga emrat kryesorë është Olsi Rama,.