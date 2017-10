Basha: Rama u tremb, do jepnim fakte për lidhjen e tij personale me krimin

Me tone të forta kryedemokrati Lulzim Basha ka reaguar pas zhvillimeve të sotme në Kuvend, përjashtimin e demokratit Flamur Noka dhe sjelljen sipas tij rrugacërore të Ramës ndaj ish kryeministrit Berisha.

“Opozita është e gatshme ta faktojë para qytetarëve lidhjen e tij personale të Edi Ramës me krimin. Kjo nuk është metaforë. Opozita është gati ta ballafaqojë Ramën me lidhjet e tij personale me krimin dhe kriminelët, tu tregojë shqiptarëve lidhjet personale me krimin e organizuar shqiptar, Rama e di këtë se e kemi paralajmëruar. Vendi për ta treguar është aty, lus cdo media dhe gazetarë të thotë të vërtetën si është”- tha ai.

Basha akuzoi Rucin per shkelje te rregullores, me urdher te Rames dhe tha se Kuvendi eshte ne kolaps.

“Sot, Gramoz Ruçi me urdhër të Ramës ka futur në kolaps kuvendin duke shkelur rregulloren. E ka bërë me një motiv, me një synim që mos ketë debat për çështjen e zgjedhjeve, mos ketë debat për çështjen e krimit që ka sot në kontroll qytet kryesore të Shqipërisë. Siç ka në kontroll Lushnjen, ku dje ndodhu fatkeqësia e radhës, siç ka në kontroll Elbasanin, Shijakun, Shkodrëm Lezhën, Krujën, Vlorën, Fierin, Dibrën, Tepelenën. Edi Rama ka frikë nga përballja me të vërtetën dhe e vërteta është që të gjitha këto banda kanë sot kontrollin e Shqipërisë sepse janë në aleancë me Edi Ramën”- tha Basha.