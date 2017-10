Babëzia për para po shkatërron një tjetër perlë të natyrës shqiptare, kanionin e Llëngës në Pogradec

Foto 1 nga 6

Pas nisjes së shkatërrimit të grykës së Këlcyrës dhe pas shkatërrimit që iu bë luginës së Valbonës, duket se radha i ka ardhur një tjetër bukurie natyrore, për të cilën thuajse askush nuk flet.

E kemi fjalën për kanionin e Llëngës në Pogradec, një kanion i mrekullueshëm, me bukuri e pasuri natyrore, i cili është drejt shkatërrimit për shkak të ndërtimit të tre hidrocentraleve.

Bazuar në denoncimet e mbërritura pranë redaksisë së portalit “JOQ.al”, kjo bukuri natyrore po vjen duke u venitur edhe pse është një zonë e mbrojtur.

Sipas një vendimi të qeverisë të vitit 2002, kanioni i Llëngës është shpallur “zonë e mbrojtur”, edhe për shkak se në atë zonë kalojnë gjurmë të rrugës së vjetër “Egnantia”.

Mirëpo, siç mund ta shikoni edhe nga pamjet e mëposhtme, shkatërrimi në kurriz të ndërtimit të hidrocentraleve, ka bërë që të fshihen edhe pjesë të gjurmëve të kësaj rruge të lashtë. Tashmë ferra e ka marrë uratën, por të gjithë heshtin.

Ndoshta nuk keni dëgjuar për fshatin e Llëngës dhe për kanionin që ndodhet në këtë zonë, por ky kanion njihet ndryshe edhe si “Gryka e gurit” dhe është e gjatë 1 km dhe 15 deri 20 e gjerë. Ajo përbën një bukuri të rrallë me shpate mali që bien thikë në një lartësi rreth 50-60 m mbi hullinë e kanionit.

Gjithashtu, një reliev të ngjashëm ka edhe një tjetër kanion më i vogël përsëri në afërsi të fshatit Llëngë. Së fundi përmëndim edhe se, në pyjet e malësisë së Llëngës gjenden arinj me lëkurë kafe.

Ndërkaq, në një majë dominuese mali, në veri të Llëngës ndodhet kisha dhe manastiri i Shën Marenës. Kisha është një godinë e vogël por brenda saj ka një ikonostas të bukur me motive floreale por edhe afreske të pikturuara prej Konstandin Shpatarakut.

E në fakt, me sa duket, kjo vetëm ka qenë pjesë e kanionit të Llëngës, pasi shumë shpejt, ky kanion do të pushojë së ekzistuari dhe do të ketë të njëjtin fat sikurse Valbona e Këlcyra.