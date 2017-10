Avokati i Tahirit: Duam kohë për të përgatitur mbrojtjen

Ka rifilluar rreth orës 15:30 mbledhja e Këshillit për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin e ndërprerë pas një pushimi disa minutësh. Pritet që në mbledhjen që po zhvillohet me dyer të mbyllura 3 prokurorët e Krimeve të Rënda, Besim Hadarmataj, Elizabeta Ymeraj si dhe Gentian Osmani do të vijojnë me paraqitjen e provave sekrete, ndërsa në përfundim të shqyrtimit të tyre do vendoset nëse do t’i hiqet apo jo imuniteti ish-ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri.

Edhe pse nw fillim mungoi, mw pas Saimir Tahiri rikthehet në mbledhje, ndërsa fjalën e merr avokati i tij.

Avokati i ish-ministrit Saimir Tahiri kërkon kohë për të paraqitur mbrojtjen në këshillin e rregullores dhe mandateve. Ai thotë se i duhen 3 ditë kohë për të përpiluar mbrojtjen e nevojshme pas provave të Prokurorisë.

Fillimisht drejtuesi i Gjykatës së Krimeve të Rënda, prokurori Besim Hajdarmataj, i kërkoi komisionit që kjo seancë të zhvillohet me dyer të mbyllura, për shkak të sekretit të hetimit.

Duke ruajtur sekretin e hetimit, prokurori Hajdarmataj përmendi vetëm rastin e makinës së deputetit Tahiri, që u shit te Habilajt dhe më pas, ashtu sikurse figuron në sistemin TIMS, u ripërdor nga ish-ministri Tahiri në Greqi.

Deputetët e maxhorancës kërkuan nga grupi i prokurorëve provat, që sipas tyre, inkriminojnë deputetin socialist, Saimir Tahiri. Prokurorët deklaruan se hetimi ka nisur kryesisht edhe mbi bazën e informacioneve të qarkulluara në media për përgjimet e realizuara nga pala italiane.

Duke marrë fjalën pas rreth 2.5 orësh debat mes prokurorëve dhe anëtarëve të Këshillit të Mandateve, deputeti Saimir Tahiri tha se, “në 2015-ën ka bërë padi në Prokurori kundër Habilajt pas denoncimeve në media se automjeti tip “Audi” i shitur nga ai po përdorej për trafik droge, por prokuroria ka mbyllur çështjen”.