Arrestimi i Habilajt në Itali, ironia e Zaganit: Sa po vonojnë deklaratat për kushon e ish-shefit…

Ish–drejtori i Antidrogës së Fierit Dritan Zagani, i cili tashmë ndodhet në një vend të BE-së, ka reaguar pas lajmit të arrestimit të Moisi Habilajt, i cili dyshohet se është kreu i një bande shqiptare të trafikut të drogës në Itali.

Përmes një reagimi në rrjetin social “Facebook”, Zagani thotë se po pas këtij lajmi, po pret deklaratën e policisë për këtë operacion. Ai ironizon se po vonohet deklarata, teksa nuk ngurron të bëjë akuza.

“Pres me akth te madh deklaraten per kete operacionin e perbashket ku çunat arrestuan ne bashkepunim me italianet kete kushon e ish shefit…!

P.s…sa po e vonojn sot deklaraten, po me bejn merak….!”,- shkruan Zagani.

Fotoja e Moisi Habilajt, u publikua nga mediat italiane si një nga të 11 pjestarët e bandës të arrestuar në Katania, të cilët akuzohen për trafik ndërkombëtar droge dhe armësh.

Sipas mediave italiane, vitet e fundit banda kishte transportuar nga Shqipëria në Itali rreth 3.5 ton marijuanë, e cila në disa raste është sekuestruar gjatë dërgesave.