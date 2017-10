Ambasadori Lu larg politikës së Tiranës, ja ku ishte këtë fundjavë

Dita Amerikane tek Pazari i Vjetër i Korçës e nis komentin e tij Ministri i Bujqësisë Niko Peleshi ndërsa prezanton një mysafir të ve çantë në Kor çë këtë fundjavë. “Një fundjavë e mbushur me aktivitete, argëtim por edhe histori e materiale nga jeta e shqiptarëve në Amerikë ndër vite.

Një ekspozitë e hapur e letrave dhe fotografive të ruajtura nga familjet korçare, gatime tradicionale amerikane, muzikë dhe lojra për fëmijë , të sjella së bashku në Pazarin e Vjetër të Korçës. Prania e ambasadorit z. Donald Lu, i shtoi vlerat këtij eventi të veçantë” thekson Peleshi.

Marrëdhënia e gjatë e Korçës me emigracionin në Amerikë, prej më se një shekulli, u festua me aktivitete simbolike në “Pazarin e vjetër” të qytetit, ku prania e diplomatit Lu ka tërhequr vëmendjen e të pranishmëve. Ai vizitoi ekspozitën e hapur me materiale, foto dhe letra nga jeta e shqiptarëve në Amerikë ndër vite, ku edhe u njoh me historinë e hershme të emigracionit për disa prej familjeve të qytetit juglindor.

Zoti Lu ka vlerësuar shumë prej elementëve të spikatur në qytetin e Korçës. Donald Lu vizitoi edhe këndin e kuzhinës, ku simbolikisht ishin përgatitur gatime tradicionale amerikane. Ambasadori pranoi jo vetëm të shijonte këto gatime, por nuk hezitoi që për pak kohë të ishte ai kuzhinieri.

“Mësuesja ime e parë në Amerikë për gjuhën shqipe ishte korçare dhe një nga fjalitë e para që kam mësuar ishte ‘Ja korçare, ja hiç fare’. Kam mësuar gjithashtu që ushqimi dhe muzika nga Korça janë më të mirat. E sidomos birra nga Korça, sigurisht më e mirë”, tha ambasadori Donald Lu.