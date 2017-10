A ka komplot Rama-Xhafa kundër tij? Ja si përgjigjet Tahiri…

Saimir Tahiri bën një tjetër deklaratë të fortë dhe pranon indirekt që ka persona që mund të kenë komplotuar kundër tij.

Ndërsa Fevziu i përmendte emra të rëndësishëm si Rama, Xhafaj e Llalla, Tahiri nuk pranoi t’i përgjigjej, por tha se do vinte dita që të merrej me ta.

Gati në përlotje, Saimir Tahiri ka thënë në “Opinion” se, në këto momente i intereson vetëm qetësia e familjes dhe e vëreta.

I pyetur nëse dikush ka komplotuar kundër tij, mes tyre Kryeministri Rama dhe Ministri Xhafa, përgjigja e Tahirit ishte evazive:

“Nuk është dita të merrem kush ka rol në këtë histori. është dita t’i shkoj deri në fund kësaj historie, madje duke shkuar edhe në qelinë më të largët.

Mua më intereson të dali e vërteta. Nëse ka njerëz që janë marrë me këtë histori, do vijë dita që do të merrem unë me ta.