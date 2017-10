“300 mijë euro ose të vras”, kërcënohet me jetë kryebashkiaku i Belshit

Kreu i Bashkisë së Bleshit është kërcënuar me armë nga një person ditën e sotme.

Arif Tafani u shpreh se u kërcënua për shkak të detyrës madje ka treguar se kush ishte personi që e sulmoi.

“Kanonësi është vëllai ish-kaditatit, Besjon Tafani. Më kërkoi t’i jepja 300 mijë euro ose përndryshe do të më vriste. Ai kërkoi shesh ndërtimi tek bashkia e re. Më tha se i prisha lokalin buzë liqenit. Më tha se do ta paguaja me kokën time” u shpreh Tafani.