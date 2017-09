Zbardhen pasuritë e ministrave të rinj, ja cili ka më shumë të ardhura

Të tjera

1) Gjendje llogarisë së Master Card, shtuar me 812 euro, nga rimbursim shpenzimesh për pjesëmarrje në komisionin e Venecias si dhe derdhje personale.

2) Gjendje llogarisë pagës shtuar me 757 240 lekë.

3) Gjendje llogari bankare, pakësuar me 4 028 euro për pagesa këst kredie.

4) Gjendje llogari bankare, pakësuar me 12 dollar.

5) Gjendje depozitë bankare çelur më 11.12.13 me afat maturimi 1 vjeçar, shtuar me 10 126 lekë, me të ardhura nga interesa.

6) Gjendje depozitë bankare çelur më 18.12.15 me afat faturimi 1 vjeçar, shtuar me 21 422 lekë, me të ardhura nga interesa.

7) Gjendje llogari bankare shtuar me 13 745 euro, me të ardhura nga qiraja.

8) Gjendje llogari bankare shtuar me 49 euro.

9) Gjendje llogari bankare, pakësuar me 288 008 lekë për pagesa këst kredie.

10) Gjendje para çash, pakësuar me 1 500 000 lekë, për mbulim shpenzimesh.

11) Bashkëshortja, Znj. Mimoza Xhafaj, gjendje llogari bankare shtuar me 29 982 euro, me të ardhura nga shitje prone në Pogradec në bashkëpronësi me të afërm.

12) Bashkëshortja, gjendje llogari bankare shtuar me 6 162 lekë.

13) Bashkëshortja, mbyllur depozitë bankare, 1 006 100 lekë dhe hapur depozitë me të njëjtën shumë në bankë tjetër.

14) Bashkëshortja, shtesë kontrate sipërmarrje më 30.06.2004 sipas së cilës do të përfitohen tre ap. me sip. 89 m2, 77 m2 dhe 70 m2.

15) Vajza, Aulona Xhafaj, gjendje llogarisë së pagës, shtuar me 30 499 lekë.

16) Vajza, Amantia Xhafaj, gjendje llogari bankare, pakësuar me 4 704 euro.

17) Vajza, Amantia Xhafaj, gjendje llogari bankare, shtuar me 100 euro.