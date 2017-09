Video që po trondit rrjetin: Ja çfarë i duhet fshatit shqiptar

Në seancën përmbyllëse të parlamentit rural, përfaqësues të ndryshëm të strukturave shtetërore por edhe të organizatave lokale të shoqërisë civile kanë paraqitur përmes fjalimeve në podium problematikat me të cilat përballen zonat rurale shqiptare.

Një ndër fjalimet që ka ngjallur më shumë emocione në këtë seancë ishte ai i Rigerta Lokut, vajzës nga Mirdita që më herët ka tërhequr vëmendjen e medias për faktin se pasi është diplomuar në “La Sapienza” në Itali, në pamundësi punësimi në vend, ka gjetur si mundësi vetëpunësimi hapjen dhe manaxhimin e një ferme dhish në Mirditë.

Gjatë fjalimit të saj në podiumin e Parlamentit, ajo ka evidentuar jo vetëm sfidat me të cilat përballen fermerët shqiptarë por edhe nevojat që ka fshati.

“Unë kam mbaruar studimet e larta në Romë, master shkencor për marrëdhënie ndërkombëtare me rezultate shumë të mira.



E kthyer në Shqipëri në provincën time u gjenda duke administruar një tufë dhishë prej 350 krerësh. Në fillim kur shkova në Itali ideja ishte që të vija këtu e të merresha me kafshën politike, por fati dhe provinca më krijoi mundësitë që unë të merrem me kafshën zoologjike. Pas 7 vitesh eksperiencë, sakrificash familjare e personale unë e im shoq nuk jemi penduar qoftë dhe një minutë të vetëm që jemi fshatarë, blegtorë dhe që kemi bërë këtë gjë të vogël në Mirditën e Madhe.



Kam shumë emocione, ndjej mbi zemër dhe shpatulla peshën që kjo foltore të lëshon mbi shpinë, por unë do të iki prapë atje në provincën time, do të iki, dhe pesha e përgjegjësia do të bjerë mbi këta të nderuar deputetë.



Fshati ka nevojë të rilindë, rimëkëmbet, rianimohet. Le ta quajmë si të doni, fshati ka nevojë për kapital njerëzor, t’i shembim rrugët e braktisjes dhe të ndërtojmë rrugët e rikthimit”.

Për më shumë ndiqni fjalimin video: