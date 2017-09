Ups! Armina Mevlani dhe Shkëlzen Berisha kapen në pozicione delicate… siç nuk i keni parë kurrë

Foto 1 nga 20

Nëse kërkojmë të sjellim në kujtesë se cila është një nga ngjarjet apo historitë rozë që ka bërë më shumë bujë vitet e fundit, nuk na duhet të mendohemi gjatë. Pa dyshim është ajo mes Armina Mevlanit dhe Shkëlzen Berishës.

Ajo një ish- mis, modele, 20 vjeçe, me tipare mesdhetare, e dobët, por me gjoks të bëshëm, një nga ato vajza që një mashkull do ta donte ta kishte në krah.

Ndërsa ai një djalë i gjatë, simpatik, i biri i Kryeministrit të Shqpërisë, dhe i martuar. Kjo histori kishte kaq shumë elementë brenda saj, sa çdo detaj që mësohej nga rrugë informale, përbënte kuriozitet të madh, shkruan “Panorama”.

Sot Armina dhe Shkëlzeni kanë hedhur pas krahëve të kaluarën disi të trazuar dhe duket se jetojnë një marrëdhënie shumë të bukur dashurie.

Pra të krijohet ideja sikur në lidhjen e tyre nuk ka mbetur më asnjë kuriozitet për publikun. Por, në fakt, nuk është ashtu. Sa herë ka lajme mbi jetën e tyre, ato janë super të lexuara. Armina, nga ana tjetër, si një blogere mode, ka shumë aktivitet në rrjetet sociale.

Ajo është kthyer në një ikonë mode, ndërkohë që edhe stili i jetës së saj, i bën njerëzit të kenë dëshirë të mësojnë më shumë. Kësaj here do t’ju servirim një episod nga një fundjavë e tyre./Panorama/