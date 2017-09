Tom Doshi vazhdon me antikomunizmin, Sterkaj i lëshon një akuzë

Pas prishjes së kullës së Prek Calit, ndër të parët që reaguan ishte deputeti Tom Doshi.

Ai premtoi se do e rindërtojë kullën trekatëshe në vitin e Skënderbeut.

Tom Doshi është i afërm i Prek Calit.

Ndërkohë online u spekulua se prishja e kullës mund të jetë një lojë që i është bërë nga deputeti tjetër i rëndësishëm i asaj zone, Paulin Sterkaj.

Ky i fundit, në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, pa ia përmendur emrin Doshit, tha se ai është 15 breza larg me Prek Calin dhe kërkon t’i marrë tokat e tij për biznes.

“Në shtëpinë e Prek Calit, ca individë të veshur dhe me pushtet, edhe parlamentarë dhe me ish-pushtet vendor kanë vendosur të rikonstruktojnë shtëpinë e Prek Calit. E kanë prishur atë, e kanë shkatërruar atë. Bashkisë i është kërkuar ndihmë nga nipi se po më grabisin shtëpinë e dajës. Është vënë në dispozicion bashkia, ka bërë procedurat sipas ligjit. E ka mbajtur të bllokuar dy javë, pas dy javësh ka prishur muret e vjetra. Në këtë kohë na del një deputet dhe garanton atje që nuk do ta bëjë dykatëshe, por trekatëshe. Deputeti që ka dalë, është 15 breza larg, si e ka ai, e kam edhe unë Prek Calin. Ky është dëm i madh sepse ndërtohen gjëra të pakëndshme në opinionin publik. Pra ne vetëm sa e kemi ruajtur shtëpinë e Prek Calit, edhe trojet e Prek Calit sepse një grup i caktuar interesash, sepse ka shkuar rruga deri në Vermosh, tani ça mund të bëjmë, kujt mund t’ia marrim?! Janë një 40 dynym të Prek Calit, duke i thënë që e kam gjysh, me i marrë tokën dhe e përdorë për bizneset e veta. Këtë doja të sqaroja, nuk ka asnjë lidhje politike dhe asnjë lidhje me heroin Prek Cali”, tha Sterkaj.

Vetë Doshi vazhdon takimet e tij me fokus antikomunizmin.

“Nji popull që s’i kujton martirët e vet asht i shenjuem me u zhdukë. Prandaj me datën 23 shtator pata fatin me marrë pjesë në ceremoninë përkujtimore të martirëve të lirisë së Malit Kolaj; 12 burra shpijash në zâ të asaj ane që regjimi enverist i vrau, disa prej të cilëve kanë kenë pjestarë të fisit tem.

Kujtimi i tyne kjoft i përjetshem, sakrifica e tyne s’ka me u harrue kurrë,” shkruante ai disa ditë më parë.