Temesuq nga Gent Arbana

Nga Edison Ypi

Në kohën e pushtimit turk, një Zonje i vinin letra dhe telegrame nga burri në kurbet. Zonja analfabete thërriste hoxhën e fshatit t’ia lexonte. Një ditë, zonja i tha hoxhës; Hoxhë efendi, ajo që më lexove nuk ishte letër, ishte temesuq (telegram). Hoxha, më i interesuar për Zonjën të mos luante mendsh nga pritja se sa për mesazhin e burrit kurbetli, ju përgjigj; Zonjë e nderuar, kur është letër më thuaj ta lexoj për letër, kur është temesuq, thuamë ta lexoj për temesuq. Në kohën e kurvit mekanizmi ekuilibrues Zonjë-Hoxhë që i ruante shqiptarët të mos iknin nga fiqiri, vazhdoi të funksionojë në një mënyrë paksa ndryshe. Asokohe në Tiranë qarkullonin herezira të kundërta me moralin proletar, orientimet e vyera të partisë, mësimet e çmuara të kurvit. Ishin libra të autorëve perëndimorë, audio kaseta me muzikë të ndaluar, fotografi femrash lakuriq etj. Kishte kuriozitet të papërmbajtur. Gjindja i gllabëronte si sfungjer i thatë. Sjellësit e këtyre mesazheve, apo “Hoxhallarët” e asaj kohe, për të qenë të sigurtë ndaj çdo të papriture që mund të vinte nga ndonjë “zonjë” apo “zotëri” spiun, e shoqëronin ekspozimin me shpjegime mbrojtëse qesharake si; Shih çfarë libra dhe muzika sajon borgjezia ndërkombëtare për ta mbajtur të shtypur klasën punëtore. Ose, duke parë foton e një femre lakuriq, një “hoxhë” hokatar thoshte; Ku shkon kjo zuskë me këto sisë përjashta? A ka organizatë partie, bashkime profesionale, mbledhje kolektivi, t’i kërkojë llogari kësaj të pacipe për këtë foto pa brekë ? “Hoxhallarë” të tillë janë plasur edhe në burg. Por kjo ishte përgjithësisht mënyra se si, shumica për “letër”, ca të paktë për “temesuq”, librat i lexonin, kasetat i dëgjonin, fotografitë i këqyrnin. Këtë që bënte hoxha me Zonjën e katundit dhe sjellësit e librave e kasetave me miqtë, bënte Gent Arbana me Letërsinë. Por për audiencë shumë më të gjerë, produktivitet shumë më të lartë se hoxha i katundit dhe përhapësit e librave të ndaluar dhe muzikës së bodrumeve. Mesazhet e perëndimit sjellë nga Gent Arbana, në varësi të ndjeshmërisë dhe disponimit të secilit, dikush i merrte për “letër”, dikush për “temesuq”. E rëndësishme ishte që Gent Arbana mesazhin e përcillte. Gjithkush që dëgjonte leksionet e Gent Arbanës për letërsinë dekadente ose lexonte shkrimet e tij në shtyp, mbetej me gojë hapur, ia tregonte me qejf të madh miqve, dhe nuk e harronte për tërë jetën. Ja një dromcë që provon se Gent Arbana ishte pikërisht i tillë. Një ditë, dikush që kishte studiuar në Francë dhe kish sjellë q’andej në audio kasetë “Bensonhurst Blues” më tha se kur Gent Arbana kishte dëgjuar nga po ajo kasetë Oscar Benton të ulërinte ububu ububu kishte thënë; Ky qenka marshi vajtimtar i nëpunësve shqiptarë që kurvi i shpërnguli kot së koti nëpër baltovina. Shqiptarët e diktaturës të etur për të ditur ishin ca beduinë në shkretëtirë që u sillte ndonjë pikë ujë Gent Arbana. Këtë nuk e besojnë vetëm ata që kurvin e kanë konsideruar të pavdekshëm dhe sigurimin të pamposhtur. Shqiptarëve që kuptonin dhe kishin ndjeshmërinë e duhur, Gent Arbana u solli “letër”. Injorantëve, budallenjve, trutrashëve, çunave të oficerave, katunarëve buxhetorë që sot promuovojnë Turqinë dhe Islamin por në atë kohë ishin të zënë me punëra bujqësie dhe seks me dhinë, Gent Arbana nuk mund t’u sillte letrën. Këtyre Gent Arbana u solli atë që kuptonin dhe meritonin, temesuqin.