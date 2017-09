‘Sanduiç’ botimi i UET Press/ Debati i Nanos me Taren e Jazexhiun

Foto 1 nga 3

Libri “Sandwich” i Mustafa Nanos, një botiom i “UET Press” me nëntitull “A është mirë me qenë shqiptar”, ka ngjallur jo pak debat gjatë verës që lamë pas.

Në emisionin “Studio e Hapur” në “News24” me gazetaren Eni Vasili, autori i librit ka shpjeguar qëndrimin e tij lidhur me shprehjen “Konvertimi në Islam proçka më e madhe që kanë bërë shqiptarët në historinë e tyre”.

“Me këtë kam parasysh që shqiptarët e shkëputën veten e tyre nga një qytetërim që ata i përkisnin derisa u konvertuan në fenë islame. Deri në atë kohë ne i përkisnim besimit të krishterë. Shqiptarët nëpërmjet konvertimit në fenë islame, fizikisht mbetën brenda Europës, por mendërisht u shkëputën nga qytetërimi europian.

Ndaj them se ky konvertim e bëri këtë situatë problematike të shqiptarëve. Në Shqipëri nuk ndodhi përparimi kulturor si në vendet e tjera europiane. Këtu çdo gjë ngriu. Të konvertohesh në fenë islame nuk është si të bëhesh budist, sepse feja islame është shumë e fortë, dhe nuk ka të krahasuar me besimet e tjera”,- tha Nano.

Por sipas historianit Olsi Jazexhi, ky konvertim nuk është aspak “proçkë”. Ai thotë se, siç ë thotë edhe Sami Frashëri “shqiptarët gjetën tek turku një zot që i hapi dyert e botës”.

Olsi Jazexhi: Proçkë e shqiptarëve është që nuk u bënë të gjithë myslimanë por u bënë vetëm disa. Në myslimanë u konvertuan edhe hungarezët, serbët e grekët, por me rënien e Perandorisë Osmane, shtetet e reja, pasi krijoheshin u masakruan myslimanët. Arsyeja pse në Shqipëria ka shumë myslimanë, është se ishin rripat e fundit që u shkëputën nga perandoria turke, arsyeja është se këtu transferoheshin muhexhirët. Nuk ishte proçkë për arsyen se si thotë Sami Frashëri, shqiptarët gjetën te turku një Zot që i hapi dyert e botës.

Mustafa Nano: Po pikërisht prandaj është proçkë, se ne e ndamë mënyrën e të jetuarit, kulturës sonë nga fqinjët

Olsi Jazexhi: Jo, se ka pasur dhe grekë janë konvertuar në myslimanë

Mustafa Nano: Kjo pjesë ka qenë e vogël, dhe një pjesë e tyre kanë qenë shqiptare. Grekët e serbët kanë pasur popullsi të vogla myslimane, madje dhe ato i kanë përzënë.

Ndryshe nga publicisti Mustafa Nano që shprehet se “shqiptarët kulturalisht janë më të prapambetur se fqinjët”, studiuesi Auron Tare thotë se ndryshe nga popujt e tjerë, shqiptarët kanë veçoritë e tyre kulturore.

Duke u ndalur tek debati mbi librin “Sandwich” të Mustafa Nanos, me nëntitull “A është mirë me qenë shqiptar?”, Auron Tare thotë se autori “i sheh shqiptarët, nga këndvështrimi siç i shohin të huajt”.

“Aristoteli thotë helen apo grek nuk lind, bëhesh. Ai donte të thoshte së nëse do të bëhesh grek apo helen përqafon kulturën e kohës. Pra shqiptar bëhesh, jo detyrimisht ndodh kjo. Në kohët moderne ku jetojmë, shumë shqiptarë janë larguar, pra ti zgjedh kulturën që do. Ke shumë shqiptarë që jetojnë në Greqi që janë pagëzuar, kanë përqafuar kulturën e atij vendi. Me ADN mbetemi shqiptarë kudo ku të shkojmë, ama nga ana kulturore kjo ndryshon.

Mendoj se ajo që përshkruhet në libër është në një farë mënyrë, shqiptari i parë nga udhëtari perëndimor, pra jo shqiptari i parë nga shqiptari. Në shumë këndvështrime që Mustafa Nano që ju kishit sjellë, është mënyra sesi të huajt i shohin shqiptarët”,- u shpreh Auron Tare.