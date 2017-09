“Rruga e re”, Rama premton dhe paralajmëron për … makinat e katet

Kryeministri Edi Rama bëri një postim të shkurtër në rrjetet sociale pas përfundimit të mbledhjes së qeverisë.

“Gati për të nisur rrugën e re.

Lehtësim drastik i burokracisë për qytetarët&biznesin.

Fuqizim i shërbimeve.

Rritje ekonomike mbi 5% në 2019”, shkruan Rama.

Ndërkohë në një takim me gazetarët, Rama deklaroi se qeveria është në fazën e përgatitjes së një plani të detajuar për goditjen e grupeve kriminale brenda dhe jashtë vendit dhe bllokimin e aseteve të tyre financiare.

Rama tha se historia e feudëve dhe të fortëve duhet të marrë fund në Shqipëri.

“Po përgatisim një plan të detajuar. Do të shtrijmë këtë proces deri kur feudali i fundit të jetë dorëzuar. Kjo histori e Shqipërisë, e ndarë në feudë të fortësh është një histori e vjetër e trashëguar, por për ne është e papranueshme. Patjetër që kush ka pasuri të çfarëdollojshme, që nga pasuritë e mëdha me katër rrota dhe pasuritë e mëdha me shumë kate dhe nuk ka bërë një punë në jetën e vet, duhet të justifikojë pasuritë ose përndryshe le të kalbet në burg. Të gjithë ata që sillen në mënyrë të papranueshme me ligjin dhe njerëzit duke përfituar nga një status që e kanë marrë dhe u është njohur për shumë vite, do të duhet të ballafaqohen me një reagim shumë shumë të vendosur të shtetit dhe Policisë së Shtetit”.