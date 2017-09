Për një arsim të lartë cilësor dhe sipas meritës

Nga Lulzim Hoxha*

Ideja e arsimit publik falas kohët e fundit është duke marrë një hov mediatik të rëndësishëm. Rëndësia nuk qëndron te përmbajtja e kësaj ideje (teza: t’i bëjmë universitetet tona si në perëndim, e cila është një derivat i retorikës “ta bëjmë Shqipërinë si e gjithë Europa” në thelb nuk na thotë asgjë të re për universitetet tona), por më tepër nga figurat publike që marrin guximin ta artikulojnë këtë ide pa marrë parasysh kontradiktat e brendshme që ajo ngërthen kur aplikohet në një shoqëri si kjo e jona.

Një ndër kontradiktat kryesore të kësaj teze është analogjia mes koncepteve të “meritës” që në thelb rrjedh nga logjika e konkurrencës (lexo: pabarazisë) me konceptin e “arsimit falas”, i cili rrjedh nga ideja e barazisë. Për më tepër le të shohim se si i rendit konceptet “meritë” dhe “arsim falas” shkrimi i Profesor Artan Fugës për 11 tezat e arsimit publik falas: “Arsimi publik i plotë, cilësor, falas, sipas meritës është e drejtë bazë kushtetuese” – shkruan profesor Fuga, më tej ai shton se “Arsimi nuk është mall që shitet në pazar. Është njësoj si të marrësh frymë, të kesh ajër, të kesh dritë, diell”. Krahasimi i të drejtës për t’u arsimuar me të drejtën për të marrë frymë, në gjuhën e logjikës njihet si gabim logjik i bazuar tek analogjia e dobët, kjo sepse fryma, ajri apo dielli nuk jepen sipas meritës por janë të drejta të patjetërsueshme për gjithkënd (edhe nëse nuk do të ishin, do të ishte e vështirë të përcaktosh indikatorët matës të frymës apo ajrit sipas meritës), ndërkohë që profesori nëpërmjet këtij krahasimi përpiqet të justifikojë arsimin sipas meritës. Me fjalë të tjera, në bazë të arsyetimit të profesorit na del përfundimi se çdo njeri që ka të drejtën të marrë frymë duhet të ketë të drejtën për arsim publik falas. Në këtë kuptim, nuk besoj se deri më sot të rinjtë që nuk kanë pasur mundësinë të arsimohen kanë përfunduar pa frymë dhe ajër. Për të vazhduar me analogjinë e profesorit: nuk kemi ndonjë provë që të vërtetojë se njerëzit që nuk kanë mundur të vazhdojnë universitetin kanë vdekur. E drejta e arsimit të lartë ka një dispozitë krejt të ndryshme nga e drejta e jetës. Mundësia e të rinjve për të vazhduar një universitet është shumë më e pabarabartë sesa e drejta e tyre për të jetuar e cila është e barabartë për të gjithë. Kjo mundësi varet mbi të gjitha nga talenti individual, mirëpo nuk është e thënë që çdo talent individual të kultivohet nëpërmjet universitetit, ashtu sikurse nuk është e thënë se talentet e çdo njeriu t’i përkasin fushës së imagjinatës apo arsyes. Rrobaqepësit, hidraulikët apo mekanikët nuk kanë e kanë të domosdoshme që t’i kultivojnë talentet e tyre në një universitet. Nëse do të shkonim edhe më tej në implikimet e analogjisë mes “të drejtës për arsim publik falas” dhe “frymës apo ajrit” argumentet do të përftonin përfundime në përmasa akoma më interesante. Kështu për shembull, meqenëse, sipas pohimit të profesorit “arsimi publik falas është si të marrësh frymë, të kesh ajër, apo të kesh diell” na del se e drejta për arsim publik falas nuk i përket vetëm njeriut por edhe gjitarëve të tjerë dhe shumicës së gjallesave në natyrë meqenëse edhe ato sikurse njeriu janë frymorë, kanë ajër dhe diell dhe për më tepër i kanë falas. Rrjedhimisht, ideja e universitetit falas, në bazë të këtyre pohimeve, nuk i përket vetëm qenies më të civilizuar në natyrë (njeriut), por me sa duket është një e drejtë (sipas meritës) e të gjitha gjallesave të tjera të cilat nuk e kanë luksin si njeriu që t’ua përshtatin talentet individuale interesave të tyre. Por si mundet një gjallesë që nuk e ka mundësinë konjitive që të bëjë pjesë në një universitet, të bëhet pjesë e tij për më tepër “sipas meritës”? Përgjigjen e kësaj pyetjeje duket se nuk mund ta gjejmë as në dhjetë tezat e tjera të arsimit publik falas.

Fakti që të gjithë njerëzit e kanë të barabartë të drejtën e tyre për të jetuar nuk sjell që të gjithë njerëzit janë të barabartë në çdo cilësi të përveçme të tyren. Universiteti ka qenë historikisht një zonë e banuar nga pakicat, kështu që ideja e arsimit publik falas për të gjithë, në rastin më të mirë do ta popullonte ambientin universitar me qenie që iu është dhënë kjo e drejtë vetëm sepse kanë të drejtën “e frymës, të ajrit, të diellit dhe të dritës”, ndërsa në rastin më të keq do të zhdukte diferencat në prirjet e ndryshme të natyrës njerëzore duke i standardizuar të gjitha talentet në hapësirën universitare falas për të gjithë frymorët.

*Dr. i shkencave, koordinator i klubit Marx – UET