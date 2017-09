PD përkujton Azem Hajdarin, ja nekrologjia e ‘Independent’

Foto 1 nga 10

Partia Demokratike, miq dhe familjarë kanë kujtuar sot vrasjen e Azem Hajdarit.

Në homazhet e zhvilluara në memorialin e tij, kryetari i PD Lulzim Basha tha se sot kujtohet vepra e tij.

“Jemi mbledhur sot për të përkujtuar tribunin e lëvizjes studentore, zemrën e kurajos demokrate, të paharrueshmin Azem Hajdari.

Vit për vit, nëse dielli i demokracisë shndrin siç ka shndritur, apo fshihet pas rreve të zeza të krimit të korrupsionit siç është fshehur, ne vijmë këtu për të ndarë bashkë dramën e 12 shtatorit.

Vijmë këtu për të celebruar kujtimin, forcën e Azem Hajdarit. Luftën pa kompromis për liri dhe demokraci. Vijmë këtu përulësisht dhe vendosmërisht për të mos tradhtuar kurrë kujtimin e Azem Hajdarit, as vlerat për të cilat ai ra. Vijmë këtu për t’u zotuar që kurrë më nuk do të pranojmë një diktaturë të re, të krimit, drogës, pushtetit personal”.

Lideri historik i PD, Sali Berisha u shpreh se Azem Hajdari është frymëzimi i çdo shqiptari.

Për vrasjen e Azemit është spekuluar shumë gjatë kësaj kohe, prandaj është interesant të shohim nekrologjinë e publikuar nga një gazetë e njohur britanike, ‘The Independent”, pas vrasjes së tij.

Nekrologjia është publkuar më 23 shtator të vitit 1998 nga Gabriel Partosh.

“Në botën e rrezikshme dhe të paqëndrueshme të politikës shqiptare, ka pak figura, nëse ka, me kaq shumë armiq politikë dhe personalë sa Azem Hajdari, politikani 35-vjeçar i opozitës dhe ish-lideri i lëvizjes studentore, që vdiq pas u qëllua së bashku me një truprojë, jashtë zyrave të Partisë Demokratike në qendër të Tiranës”.

“Vrasja e Hajdarit, që kishte luajtur një rol kyç në lëvizjen pro-demokratike kundër regjimit komunist në vitin 1990, erdhi si kulmi i disa incidenteve të dhunshme ku përfshihej ai, përfshi tentativa për vrasje. Momenti më spektakolar ndodhi rreth një vit më parë, kur ai u plagos rëndë në një incident me të shtëna brenda parlamentit shqiptar. Vrasja e tij i dha fund një karriere tetëvjeçare politike, e cila ishte aq dramatike në fillim të saj, sa ç’ishte edhe në fund”.

“Hajdari vjen nga një familje e varfër në rajonin malor të Tropojës në Shqipëri, të njohur për traditën e trimërisë, dhunës dhe gjakmarrjes, si dhe për varfërinë dhe varësinë ndaj kontrabandës kufitare me Kosovën. Ai po mbyllte një kurs filozofie, që në atë kohë njihej si Marksizëm-Leninizëm, në Universitetin e Tiranës, kur rënia e komunizmit në Europën Lindore nisi të lëkudë edhe Shqipërinë, bastionin e fundit stalinist në Europë”.

“Shpërbërja e regjimit komunist nisi në verën e vitit 1990, kur mijëra shqiptarë të dëshpëruar ngjitën muret e ambasadave në Shqipëri, në përpjekje për t’u larguar nga vendi. Por presioni për ndryshim nisi të shtohej dhe në dhjetor studentët morën iniciativën duke organizuar protesta kundër kushteve të jetesës në konvikte.

Protestat u bënë shumë shpejt me agjendë politike, ku përfshiheshin kërkesa për liri politike. I vendosur, i pakompromis dhe populist, Hajdari u shfaq si lideri natyral i lëvizjes studentore. Brenda disa ditëve ai u bë një nga themeluesit e Partisë Demokratike, të parës parti jo-komuniste në Shqipëri pas Luftës së Dytë Botërore dhe u zgjodh kryetari i saj i parë”.

“Por ai nuk qëndroi për shumë kohë në krye të PD. Dy muaj më vonë u zëvendësua si kryetar i partisë nga Sali Berisha, kardiologu që ishte dërguar nga Ramiz Alia, lideri i fundit stalinist i Shqipërisë, për të negociuar me studentët. Pas kësaj, ambivalent dhe vazhdimisht në ankth, marrëdhënia me Berishën, një tjetër tropojan, përcaktoi shumicën e karrierës së tij politike”.

Në nekrologji thotë se Hajdari nuk mori asnjë post qeveritar dhe u caktua thjesht drejtues i një komisioni për Shërbimin Informativ Kombëtar.

Ndërkohë, ndikimi tij po vinte në ulje.

Brenda pak muajsh pasi PD kishte marrë pushtetin, Hajdari ishte në telashe pasi kritikoi qeverinë në një intervistë që nuk u transmetua kurrë.

Tensionet e tij me PD-në vazhduan dhe në një rast Hajdari tentoi të bashkohej me Aleancën Demokratike, një parti të shkëputur nga PD, madje edhe të krijonte një lëvizje të re me të zhgënjyerit e lëvizjes studentore.

“Vitet e ftohjes me Berishën përfunduan pas humbjes katastrofike të PD-së në zgjedhjet e vitit 1997, që pasuan një kryengritje kundër regjimit të Berishës, pas rënies së skemave piramidale. Shumë prej zyrtarëve më të lartë të Berishës ishin larguar ose nuk ishin rizgjedhur në parlament. Hajdari, në anën tjetër, nuk kishte qenë në qeveri dhe nuk mbante përgjegjësi për katastrofat. Ai kishte ruajtur njëfarë popullariteti nga koha e demonstratave studentore”.

“Hajdari tani u shfaq si një bashkëpunëtor i ngushtë i Berishës në opozitë. Por natyra e tij luftarake nuk kishte ndryshuar. Në shtator të vitit 1997 ai u përfshi në një sherr me Gafur Mazrekun, deputetin e Partisë Socialiste të kryeministrit Fatos Nano. Dy ditë më vonë ai u plagos rëndë, kur Mazreku qëlloi në parlament disa herë”.

“Edhe pse opozita e quajti një sulm politik, dukej se ishte thjesht një hakmarrje e Mazrekut, që u dënua me 11 vite burg”.

“Qëndrimet e tij konfrontuese e kishin bërë Hajdarin një bulldozer për të goditur qeverinë e Nanos, e cila po luftonte, me sukses të kufizuar, për të vendosur rendin dhe ligjin pas trazirave të vitit të shkuar”.

“Vrasja e tij- me një breshëri plumbash- mban vulën e një vrasje profesioniste, për të cilën PD fajëson qeverinë. Por me kaq shumë armiq që kishte bërë ai, në jetën personale, në biznes dhe në politikë, ndoshta nuk do bëhet kurrë e qartë se për çfarë arsye u vra Hajdari”.

“Hajdari la pas gruan dhe dy fëmijë dhe një karakter më të madh se jeta, që e kishte çuar drejt një ekzistence të rrezikshme. Për pjesën më të madhe të kohës, fati mbeti në anën e tij, por në fund i mbaroi, mes dhunës që është bërë një karakteristikë tipike e Shqipërisë post-komuniste”.