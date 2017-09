Një foshnje 1-vjeçare humbi jetën, pasi u sulmua nga dy qen Pitbull.

Ngjarja ndodhi pasditen e së dielës në komunën e Fleros, në Breshia të Italisë.

Sipas medieve italiane, në momentin kur ndodhi ngjarja, 1-vjeçarja ishte në shtëpi bashkë me gjyshen dhe gjyshin.

Nëna 22-vjeçare (italiane) ndodhej në punë, ndërsa babai i saj shqiptar ishte në Gjermani, duke kërkuar punë.

Pasi doli në oborrin e shtëpisë për të luajtur, foshnja u sulmua egërsisht nga dy qentë e gjyshit.

Pavarësisht se ky i fundit ndërhyri për ta shpëtuar, nuk arriti të shpëtonte.

Mësohet se vajza mori lëndime të mëdha në kokë, të cilat i shkaktuan vdekjen e menjëhershme.

Për shkak të shokut që pësoi, nëna e vogëlushes është shtruar në spital.

Ndërkohë kjo letër e mëposhtme është publikuar në portalin Tiaranapost.al.

Letër për komshiun: Ose unë ose Pitbulli juaj në këtë lagje

Ka arritur një pikë ku nuk po duroj më. Kur erdhët në fillim ishit të urtë, të sjellshëm. Më pas ju pashë nga dritarja që sollët një Pitbull të madh të zi. Që aty e kuptova se do fillonin problemet. Kam tre vjet që merrem me ato lule rreth gardhit të shtëpisë time, dhe Pitbulli m’i shkatërroi. Ka hapur dhe një ‘portë’ ku hyn dhe del sipas qejfit. Më ka gërvishtur makinën, më vodhi shishen e birrës dhe më e tmerrshmja nuk më le të fle natën gjumë dhe nuk e kuptoj se si flini ju.

Kur trokita në shtëpinë tuaj u sollët mirë dhe më thatë që do e menaxhoni situatën, por nuk bëtë asgjë, madje si për çudi ose më duket mua se qeni ka filluar të çmendet më shumë se më parë. Njëherë më është hedhur sipër e më shtriu në tokë. Mendova se jeta ime aq ishte…

Shkova tek mjeku dhe mora një ilaç gjumi, por nuk po ia dal dot sepse duhet të ngrihem herët të shkoj në punë. Gruaja më bërtet mua dhe më thotë të vras qenin po unë nuk dua ta bëj një gjë të tillë. Kam telefonuar policinë por ata thonë se nuk ja mbyllin dot gojën qenin.

Nuk po përmend festat dhe shishet e birrës që fluturojnë në oborrin tim ose muzika e lartë që në pikë të mëngjesit. Nuk e kuptoj se ku e merrni atë energji, saqë edhe qeni tërbohet nga gëzimi. Uroj që pas kësaj letre të bëni vërtet diçka, nëse jo jua them me bindje të plotë: ose unë ose Pitbulli juaj në lagje. Luftën e shpall të hapur dhe e urrej at lloj krijese të frikshme. Tiranapost.al E.B