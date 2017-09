Ngjela kërkon arrestimin e myftiut, reagon Gurra

Pas shumë polemikash që pasuan ditën e Kurban Bajramit me foton e mbulimit e Skenderbeut në mes të sheshit, teksa behej falja e besimtareve, avokat Spartak Ngjela del me një thirrje shumë të fortë: të arrestohet myftiu Ylli Gurra.

Me një postim në faqen e tij në FB, Ngjela, teksa e cilëson atë “barbar osman tipik si myftiu Musa Qazimi i Esad Toptanit”, shkruan se “unë nesër, duke bërë detyrën ndaj kombit tim, paraqes denoncimin me shkrim përpara Prokurorit të Përgjithshëm. I ftoj të gjithë shqiptarët të denoncojnë shëmtimin barbar në Shqipëri përpara prokurorisë shqiptare”.

Postimi i Ngjelës

A kanë forcë shqiptarët të arrestojnë dhe të dënojnë myftiun Ylli Gurra?

Ky është një barbar osman tipik si myftiu Musa Qazimi i Esad Toptanit.

Një osman barbar na quan turq ne shqiptarëve që jemi populli më i vjetër i Europës, pasardhës të Aleksandrit të Maqedonisë; Pirros së Epirit, Gjergj Kastriotit, Ismail Qemalit, Fan Nolit Gjergj Fishtës dhe të shënjtores së madhe Nënë Tereza?

Si qënkemi turq mor, palaço ne që kemi shpëtuar Perëndimin nga barbaria osmane!

Kjo është vlera më e madhe e shqiptarëve. Si ka mundësi që të lejohet një injorant agresiv që mbron tezën e Beogradit agresiv dhe Athinës agresive, pushtuese territoresh shqiptare, se shqiptarët janë turq? Ne kemi gjuhën më të vjetër në Europë, dhe kemi vrarë aq pushtues turq në 500 vjet, sa sot do të ishte dyfish popullsia e Turqisë. Nëse kjo prokurori e dominuar nga hordhitë otomane Berishë- Beograd, nuk respekton Kodin Penal për fyerje të tharmit shqiptar nga një barbar, kjo do të përbëjë krim që do ta ndjekë vetë prokurorinë e sotme kompetente shqiptare, menjëherë sa të formohet SPAK. Ja krimet që ka konsumuar Ylli Gurra; Neni 265 i Kodit Penal:

“Nxitja e urrejtjes ose e grindjeve raciale, nacionale ose fetare… dënohet me burgim gjer në dhjetë vjet. Neni 268 i Kodit Penal:

“Poshtërimi botërisht i Republikës së Shqipërisë dhe rendit kushtetues, i flamurit, i stemës, i himnit kombëtar, i dëshmorëve të kombit… dënohet deri në dy vjet burg. Neni 266 i Kodit Penal:

“Vënia në rrezik e paqes publike duke bërë thirrje për urrejtje kundër pjesëve të popullsisë… duke fyer ose shpifur për to….dënohet gjer në 5 vjet burgim. Nëse prokuroria shqiptare nuk e ka filluar çështjen penale kundër barbarisë antishqiptare, tregon se ka frikë nga antikorrupsioni dhe shpreson në destabilizim shoqëror në Shqipëri. Nuk ka destabilizim në Shqipëri, le të lodhen së prituri të gjithë barbarët dhe të korruptuarit. Unë nesër, duke bërë detyrën ndaj kombit tim, paraqes denoncimin me shkrim përpara Prokurorit të Përgjithshëm. I ftoj të gjithë shqiptarët të denoncojnë shëmtimin barbar në Shqipëri përpara prokurorisë shqiptare. Sa më shumë denoncime, aq më i lartë patriotizmi shqiptar. Barbarët e kanë marrë gjithmonë humanizmin europian si dobësi. Por ky myfti ka shkelur ligjin shqiptar dhe ka fyer shqiptarët në vendin e vet. Po e ndjen veten turk, të marrë gjithë taborin e tij me ardhacakët, e të ikë në Anadoll; por pas dënimit.

Kjo ka mijëra vjet që është toka e shenjtë e shqiptarëve.

Reagimi i Gurrës

Pas thirrjeve të forta të avokatit Sparta Ngjela, për të dënuar myftiun e Tiranës, ka ardhur reagimi i Ylli Gurrës.

I pyetur nga “Panorama” për këtë ngjarje, Gurra i ka quajtur broçkulla fjalët e avokatit. Ai ka thënë se Ngjela i referohet deklaratave të një personi të quajtur Mehdi Gurra, me të cilin nuk ka lidhje gjaku.

“E para unë s’kam ndonjë vëllazëri biologjike me Mehdi Gurrën që është nga një fshat i Tiranës, unë jam Ylli Faik Gurra nga Dragostunja e Librazhdi. Avokati, nuk i di interesat e tij në raport me politikën, thotë se unë bëj thirrje për ndasi dhe për myslimanë turq dhe ortodoksë, grekë por nuk ka asnjë lloj vërtetësie në këtë mes. Ne kemi qenë dhe jemi krenar që të jemi shqiptar. S’kam pse të jap shpjegime sepse ai ka folur broçkulla që në fillim të herës. Nenet që ai ka referuar i duhet me i lexu për veten se s’ka lidhje aspak.

Në videon që avokati pretendon as nuk jam unë dhe nuk është vëllai im biologjik. Se di me sa gjykim ngrihet dhe bën thirrje për arrestimin dhe krahasimet që mund të bëje ai. Problemet e pritshmëritë e tij politike mos t’ia faturojë figurave publike. Të kishte lodhur veten të kishte pyetur dikë se kush është ky zotëria. Dihet kush jam dhe nga jam unë”, tha Gurra, teksa ka shtuar se do të padisë Kastriot Myftarajn, pas shkrimeve të tij.

Ne medie ka dalë një lajm, ku thuhet se vëllai i myftiut Gurra i quan myslimaët shqiptarët turq. Sipas tij, të gjithë myslimanët e Ballkanit janë turq, prandaj ai po punon për bashkimin mes tyre.