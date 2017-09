Në 2 vjet shkoi me 77 djem/ Kjo është Ana, vajza që s’gjen të duhurin…

Foto 1 nga 8

Një 29-vjeçare nga Londra, e identifikuar si Ana Heaton, ka treguar se si në dy vitet e fundit ka dalë në takime me 77 persona me shpresë se do të gjente të duhurin.

Në një bisedë me moderatoren e njohur Victoria Derbyshire mëngjesin e së enjtes, Ana ka rrëfyer për historitë e saj të takimeve.

“Duhet patjetër dikush me sens të mirë të humorit. Ambicia më duket shumë atraktive te burrat”,- tha Derbyshire teksa hapi emisionin.

Nga ana tjetër, Ana u shpreh se nga këto 77, nuk gjeti të duhurin.

“Unë e di atë që po kërkoj dhe nuk e kam gjetur. Shpesh kam shumë gjëra të përbashkëta me njerëzit, por thjesht nuk i dashuroj”,- ka thënë ajo.

Përveç faktit që ajo është një vajzë e angazhuar, Ana Heaton është ndoshta “singletoni” më i organizuar i Britanisë, ajo mban një bllok ku shënon të gjitha datat e takimeve dhe personat e tiparet e tyre. Sigurisht, së bashku me shkëndijat që lindin, shkruan “Daily Mail”.

Sidoqoftë, ajo për veten nuk mendon se është e dëshpëruar, por thotë se është thjesht vendim dhe kjo sipas saj nuk është diçka e keqe./Daily Mail/