Mesazh i Erdogan për kurdët: Kosova nuk është bërë shtet me 114 njohje, nuk mundeni as ju

Kosova nuk është bërë shtet me 114 njohje, nuk mundeni as ju, ishte mesazhi i presidentit turk për kurdët e Irakut që organizuan referendum për pavarësinë.

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan në një fjalim në ceremoninë e hapjes së vitit akademik 2017 në lidhje me referendumin kontestues kurd në Irak tha se “Kosova është pranuar nga 114 shtete dhe ende nuk është bërë një shtet, ka probleme. Çfarë do të përfitojë Administrata rajonale kurde në veri të Irakut me një Izrael?”.

“Ju nuk keni as dijeni për politikën, as se si bëhet shteti. Por, ju kujtoni se do të bëhet ‘ja ne e kryem dhe u bë‘”, tha Erdoğan duke folur për referendumin e Administratës rajonale kurde në veri të Irakut, raporton AA