Ish-deputeti i Ramës për Skënderbeun: ‘Atleti i Jezu Krishtit’, mbrojtës nga djalli Sulltan…

Ish-deputeti i Partisë Socialiste, i dalë nga lista e Lezhës, sot kryetar i Partisë Besëlidhja Europiane, ka reagua lidhur me debatin mbi Skënderbeun.

Ish-deputeti Eduart Ndocaj, i njohur edhe me emrin “Kaubojsi” i dalë në zgjedhjet e 2013-ës në Lezhë, e ka cilësuar Gjergj Kastrioti Skënderbeun si “Atletin e Krishtit”.

Ja çfarë shkruan kaubojsi Ndocaj:

“Ghergji bekoI ne shesh popullin e ti ne emer te zotit Jezukrisht AMEN .

Gjergji i madherishem dhe fuqiplote, atleti i Jezu Krishtit. Bekoi te gjithe shpirtrat e perulur para tij, mbreti i shqiptareve dhe mbrojtesi i njerezimit nga djalli sulltan me hordhite e tij . Ai ju tregoi rrugen e gjere ku kishin humbur, rrugen e te pareve te tyre me origjine te krishtere, rrugen e Zotit . I bekoi edhe me ujin e bashkise se Veliajt. I pa harruar eshte mbreti i shqiptareve Gjergj Kastrioti!”