Hani 2 kumbulla të tilla në ditë dhe ndryshimi është i pabesueshëm

Kumbulla është një zgjedhje e pashmangshme e çdo amvise për të përgatitur ushqim për dimër, dhe përveç se janë më të përdorura për përgatitjen e gjalpë dhe marmelatave, sigurisht është e këshillueshme për t’i ngrënë edhe të freskëta.

Kjo pasi kumbulla përmban vitaminë C (5 deri 8 mg për 100 g, në varësi të llojit), vitaminë B6, bakrit, vitaminë B2, B3 vitaminë, magnez, hekur, kalcium, madje dhe 240 mg për 100g kalium.

Kumbulla është e pasur me fibra, 2g për 100g, dhe me gjithë këtë është një fryt me pak kalori.

Studimet e mëparshme kanë treguar se kumbulla forcon kockat, zvogëlon rrezikun e zhvillimit të kancerit të zorrës së trashë, por edhe se konsumimi i 12 kumbullave mesatarisht në ditë për dy muaj zvogëlon nivelet e LDL kolesterolit të keq.