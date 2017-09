Grekët nuk na duan në BE, Gjermania: Po bini nën ndikimin turk

Në një darkë të shtruar për nder të vizitës së presidentit francez Emmanuel Macron, e para jashtë Francës që prej fitores së tij në zgjedhje, homologu i tij grek Prokopis Pavlopoulos ka çuar mesazhe të rrepta ndaj Shqipërisë dhe ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë.

Midis të tjerash, në fjalimin e tij presidenti grek ka thënë se Shkupi dhe Tirana po minojnë me veprimet e tyre politike, ecurinë e tyre europiane, njëri fqinj duke përdorur një emër që përcjell irredentizmin dhe fqinji tjetër duke shkelur të drejtat themelore të njeriut dhe në veçanti të pronës.

“Kjo po ndodh edhe me Shqipërinë fqinje. Edhe ajo duhet të gjejë vendin e saj në BE, por me respekt të plotë tek të drejtat europiane. Dhe një prej shtyllave të të drejtave europiane janë të drejtat e njeriut. Kur shikojmë shkelje të tilla të të drejtave themelore, siç është përshembull e drejta e pronësisë, si është e mundur që Greqia të favorizojë një perspektivë të tillë europiane, të një shteti që shkel të drejtat europiane?!”, u shpreh presidenti grek.

Deklarata e z. Pavlopoulos është bërë gjatë pjesës së fjalimit ku ai i është referuar çështjeve kombëtare dhe marrëdhënive me fqinjët, si dhe çështjes qipriote dhe problemeve me Turqinë.

Ndërkohë mediat gjermane druhen se Shqipëria po bie nën ndikimin e Turqisë.

Radio publike gjermane, DeutschlandFunk ka përgatitur disa reportazhe për Shqipërinë, duke nënvizuar faktin se Ankaraja po shton ndikimin e saj në Tiranë.

“Kantieri më i madh i ndërtimit në kryeqytet është ai për një xhami të re, e financuar nga qeveria turke. Ndikimi i Turqisë ndjehet qartësisht. Ankaraja po i apelon të shkuarës së përbashkët,” thekson gazetarja Sabine Adler.

Sipas saj, këtë përpjekje për ndikim të Ankarasë po e ndjejnë vetë besimtarët myslimanë.

Por gazetarja thekson se ka skeptikë ndaj ndikimit turk.