Skënderbeu/ Qytetarët- Ramës: Reago, ose e dogjëm Parlamentin

Një ditë pas debateve të lindura pas “mbulimit” të statujës së Skënderbeut në qendër të Tiranës gjatë faljes së namazit për Kurban Bajramin, qytetarët i kërkojnë kryeministrit Edi Rama të reagojë.

Komentuesit kanë zgjedhur dy nga postimet e fundit të kryeministrit Rama për t’i kërkuar “llogari”.

Mëngjesin e sotëm, kreu i Qeverisë ka zgjedhur një artikull të “Wall Street Journal” për Gjirokastrën për të uruar një ditë të mbarë.

Ndërsa më herët ai ka postuar foton e ditës gjatë takimeve në Francë.

Në këto dy postime komentet e qytetarëve janë të shumta. Ata i kërkojnë një reagim për “incidentin” në ditën e Kurban Bajramit, për “mbulimin” e statujës së Skënderbeut gjatë faljes së besimtarëve myslimanë.

DISA NGA KOMENTET E QYTETAREVE DRETJUAR KRYEMINISTRIT RAMA:

“Presim nje pergjigje nga ju zoti kryeminister pse u mbulua Skenderbeu jam shqiptar dhe nuk me intereson feja po boni kujdes se gjonat nuk po shkojn mir me gjith ato xhamija thirrini trurit se x ndryshe ju fusim flaken e gjith parlamentit se faji eshte i juaji ok flm.

Paska veshur kepuce kjo tregon qe edhe ti reflekton, tani thuaje ndonje fjale per mbulimin e skenderbeut se jan zhgenjyer shume njerez

Photo of The day per mua do te ishte kur te Shkoni ti Perkuleni me nder Shtatores se Skenderbeut.. ju Z.Rama dhe te gjithe Imamet e tjere,na e bet gjakun uj edhe neve nga larg atdheut,,, TURP ,

Zoti kryeminister ne shqiperi eshte bere e nevojshme nje ligje per mbrojtjen e figurave kombetare

Shpresojm te na japesh nje pergjigje per skandalin qe ndodhi ne tiran u mbulua Skenderbeun nga nje grup moracakesh se nuk din akoma nga e ka prejardhjen Shqiperia

Turqia na konvertoi ne mysliman si thoni na do bota katolike e krishtere ?!.Jo harrojeni s .kemi c te bejme jemi popull I pafate keshtu do shkojme duke u endur pas politikes verbale zoti na ndihmofte si kombe

Ore mashtrus zgjidh pse u mbulua busti i skenderbeut .. ato pleshta arb turka muti se bani kta para poullit me nzjerr

Bukur po dukesh dhe jam krenare qe e kemi nju burr shteti sikur ty. Po tu kisha lutur sinqerisht nje sqarim per skandalin qe u be dje ne sheshin e Skenderbeut. Radikalizmi na ka rrethuar jo vetem ne kosove po edhe shqiperi. Te lutem merni masa dhe hjeki keta plehra arabe , sepse ne jemi evrop dhe jo azi. Ne jeni shqiptare.

Nje gabim shume i Madh per mendimin tim, nuk mbulohet Heroi Kombetar i Shqiperise ku eshte Simboli, Gjigandi Historik i popullit shqipetar duke perfaqesuar Shqiperine me flamurin kuq e zi ne dore. Ku ne sot mburemi Luftetari une Kombetar me flamurin kuq e zi me Shqiponje dy krenare. Kjo gje eshte e turpeshme. Kush e mban pergjegjesine !!!!?????

Si nuk te vjen turp ,qe ne mes te tiranes mbulahet Skenderbeu ti poson ne france per suksesin e shkaterimit te kombit ,sa bukur na mashtrove me votat

Zoti kryeministër kam një pyetje : si mund të rrini pa reaguar për imamin e tiranës i cili do dhe heqjen e Gjergj Kastriotit me mire si lejoni diçka te tillë…nuk kam asnjë problem me asnje fe në vendin tim dhe ne botë por kur ulin Heroin e kombit tim nuk mund të rri kështu…Përse vjet nuk kishin problem për bustin e Gjergj Kastriotit dhe festuan festën e tyre kurse sivjet u prishka pune? Nuk ka burrë te luaj GJERGJ KASTRIOTIN nga froni tijë…është shembull për gjithë botën kurse në e injorojme ashtu…mendohuni pak ju lutem. Apo u shite dhe ti si Berisha për lek dhe i ke dhene turkut gjithe te drejtat?”/BW/