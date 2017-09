Emri/ “Përleshje me armë mbrëmë në Krujë, bosi i drogës po bën terror në lagje”

Ish-kryeministri Sali Berisha me ane te nje statusi ne “Facebook”, ka publikuar mesazhin e nje qytetari, i cili i shkruan se policia mbeshte trafikantet e droges.

Statusi i plote

Ne shtetin e Norieges, çunat e krimit jane ne anen e trafikantit!

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital! sb

“Mirmrama Doktor..jam nje banues i fshatit murqine te rrethit kruje ,,mreme rreth oreve te darkes desh ndodhtenje tragjedi ne fshatin tim ku un banoj. Ne laghen “Bregu Budulles”jane ngritur tensionet per hapsiren e nje rruge lagje. Po u perlesheshin me pistoleta deri sa tensionet nuk jane zbutur por e kunderta ka ndodhur,jan nxehur me shume..ju bej me dije juve se zoti TONIN TROKSI eshte i armatosur dhe kultivant i bimeve narkotike si dhe perdorus i droges…po ben terror ne lagje…policia eshte ne dijeni por lajmi qe kemi ne rruge kofidenciale nuk po ben asgje…ju lutem Doktor un qe po ju shkruaj te ngelem anonime…Faleminderit Zoti ju bekoft”