Darkë me verë të kuqe në New York, kush është bankieri i njohur në shoqërinë e Linda dhe Edi Ramës

Kryeministri Edi Rama gjatë vizitës së tij zyrtare në New York ku mori pjesë në sesionin e 72-të së Asamblesë së Kombeve të Bashkuara, ka darkuar edhe me një prej biznesmenëve më të suksesshëm me origjinë shqiptare në SHBA.

Bëhet fjalë për Richard Lukaj, shqiptarin me origjinë nga Kosova, i cili është drejtor i lartë menaxhues i “Bank Street Group” dhe këshilltar i bordit kombëtar të “Qendra Truman për Politikat Kombëtare”.

Ende nuk dihen arsyet e këtij takimi, ku siç edhe shihet nga fotot ka marrë pjesë edhe bashkëshortja e kryeministrit, Linda Rama por nga ana tjetër biznesmeni me origjinë nga Kosova është shprehur “Shumë faleminderit kryeministrit shqiptar që na lejoi mua dhe bashkëshorten të bashkojmë fëmijët tanë në tryezë dhe të ndajmë së bashku mesazhet optimiste”.