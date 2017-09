Berisha foli dhe këshilloi Partinë Demokratike nga pozitat e senatorit

Nga Ervis Iljazaj

Ka shkaktuar një furtunë mediatike intervista e Sali Berishës dhe qëndrimet e tij 360 gradë për të gjitha çështjet që janë në diskutim brenda Partisë Demokratike. Fakti që PD në ditët e fundit është përfshirë një sërë diskutimesh të brendshme, nga rrjedhja e dy votave të grupit parlamentarë për zgjedhjen e Ruçit, e deri te pozitat e lidershipit të Bashës, kanë rritur pritshmërinë e opinionit publik në lidhje me mendimin e tij.

Sa herë që Berisha mban një qëndrim për çështjet politike të brendshme të partisë, i gjithë opinion publik fokusohet dhe interpreton ato si mesazhe politike. Kjo ndodh natyrshëm, pasi një politikan i staturës së tij, elektrizon ende militantët e Partisë Demokratike dhe, mendimet e tij janë gjithmonë të rëndësishme për ta.

Për një ish-president Republike, ish-kryeministër, dhe ish-kryetar partie për më shumë se 20 vite, nuk mund të ekzistojë posti i “deputetit të thjeshtë” dhe, e gjithë vëmendja mediatike është mëse normale.

Në këtë kuptim, zëra publik komentuan intervistën dhe qëndrimet e tij për Partinë Demokratike. Të gjithë, vrapuan të analizuan atë si një rivalizimi me qëndrimet e lidershipit aktual, Lulzim Basha. Disa mendonin se qëndrimet e Berishës ishin për të ndihmuar Bashën në këtë situatë vështirë, ndërsa, disa atë të tjerë e panë ato si një sulm kundër tij.

Nuk munguan as kritikët publik të Bashës të shihnin qëndrimet e tij, si aleate të qëndrimeve të tyre.

Në një farë mënyre e konsideruan intervistën e tij si një rikthim aktiv të Sali Berishës brenda Partisë Demokratike, pra jo në rolin e një deputeti të thjeshtë, por më shumë se kaq.

Ndërkohë që, rëndësia e qëndrimeve të Berishës ishte e rëndësia e një personi që ka bërë historinë e asaj partie dhe që ka përzemër zhvillimet e saj. Sali Berisha me këto qëndrime ishte në formatin e një këshilltari, e një senatori që më eksperiencën që ka u mundua të jepte këndvështrimin e tij dhe asgjë më tepër, një fakt që u përpoq ta theksonte dhe vet ai.

Kështu që, qëndrimet e tij kishin një kënd historik dhe jo në kuptimin e politikës aktive siç u munduan ta paraqesin shumë prej komentuesit e mediave , duke lidhur qëndrimet e tij me të ardhmen e Partisë Demokratike.

Sigurisht, që mendimet e Berishës janë dhe do vazhdojnë të jenë të rëndësishme për atë parti, por vetëm në kuptimin e këshillimit dhe afeksionit që ka ai për të. Kush kërkon të kapet te këto deklarata për të bërë betejën e tij kundër Bashës sepse i sheh ato si sulm kundër tij ngatërron protagonizmin mediatik të Berishës me protagonizmin aktiv politik, që siç e theksoi dhe ai vet nuk e ka as qëllim dhe as në plan për të zhvilluar ndonjë betejë politike tjetër përveçse asaj të përfaqësimit në Parlament.

Andaj, Partia Demokratike e ka tashmë liderin e saj. Lulzim Basha s’ka rrugë tjetër përveçse të konsolidojë pozitat e tij duke zhvilluar një opozitë konstruktive, në të mirë të PD-së dhe Shqipërisë. Ajo që Basha ka detyrë është të ndërtojë një të djathtë reale, duke mos rënë pre e deklaratave mediatike, por duke insistuar tek vlerat që përfaqëson ajo. Alternativa politike ndërtohet vetëm me qartësi politike dhe ideologjikë, në të kundërt mazhoranca aktuale e ka shumë të lehtë të qëndrojë në pushtet edhe përtej këtij mandati.