Vlera e vërtetë e Arsimit të Lartë

Nga David Ogilvy*

Një letër brilante me këshilla drejtuar nipit të tij 18-vjeçar

“Mos e gjyko vlerën e arsimit të lartë të lidhur vetëm me karrierën. Gjykoje për atë që është, një mundësi të paçmuar për të ushqyer mendjen dhe për të përmirësuar cilësinë e jetës sate”.

Në vitin 1984, drejtuesi ikonë i reklamave dhe personazhi real i Mad Man, David Ogilvy, mori një letër nga nipi i tij 18-vjeçar, Harry. Harry, që sapo kishte përfunduar shkollën e mesme, po përballej me dilemën, si çdo moshatar i tij, nëse duhet të zgjidhte të ndiqte universitetin apo të kërkonte punë. Dhe, me kokën lëmsh, ai i drejtohet të afërmit të tij, t’i japë disa këshilla të mençura mbi këtë çështje. Ogilvy i dërgon letrën e mëposhtme, duke e vënë përpara një zgjedhjeje të shumëfishtë e të urtë.

06 qershor 1984

“I dashur Harry,

Ti më pyet, nëse duhet t’i kalosh tri vitet e ardhshme në universitet apo të fillosh një punë. Unë do të të jap tri përgjigje të ndryshme. Ti zgjidh e merr!

Përgjigja A. Ti je ambicioz dhe synon të arrish në krye të një biznesi privat apo të kesh nderin të punosh në administratë publike si nëpunës civil. Sot, korporatat e mëdha nuk menaxhohen nga amatorë të paarsimuar e, në kushtet e një zhvillimi të madh teknologjik, ato kanë nevojë për më të mirët dhe me tituj akademikë në kimi, fizikë, inxhinieri, gjeologji etj.

Edhe menaxherët e mesëm janë në disavantazh nëse ata nuk zotërojnë një diplomë universitare dhe një Master. Në Shtetet e Bashkuara, 18 për qind e popullsisë e ka një diplomë të lartë universitare, ndërsa në Britani vetëm 7 për qind e kanë; 8 për qind e amerikanëve kanë diploma pasuniversitare krahasuar me 1 për qind të britanikëve. Kjo është arsyeja kryesore pse performanca menaxheriale e korporatave amerikane ia kalon asaj britanike.

E njëjta gjë ndodh edhe me administratën publike. Kur isha në moshën tënde, ne kishim shërbimin më të mirë civil në botë. Sot, nëpunësit civilë francezë janë më të mirë se tanët, sepse për arsimin e lartë pasuniversitar zgjedhin Ecole Nationale d’Administration, ndërsa tanët shkojnë direkt nga kolegji në Whitehall. Nëpunësit civilë francezë performojnë shumë më mirë se amatorët tanë britanikë.

Gjithsesi, ti je ende i ri për të vendosur se, çfarë do të bësh me pjesën tjetër të jetës. Nëse do të zgjedhësh t’i kalosh vitet e ardhshme në universitet, do të kesh mundësi të njohësh botën dhe veten, përpara se të vijë koha për të zgjedhur karrierën që dëshiron.

Varianti B. Mos e humb kohën në akademi, në mërzinë e librave, teksteve dhe klasave, i dendur me provime e para se të të krijohet një inat i pashërueshëm ndaj leximit. Shpëto nga ndikimet shterpë të pedagogëve, që nuk janë më shumë se, studentë të marinuar.

Mungesa e një diplome universitare do të jetë vetëm një e metë e vogël në karrierën tënde. Në Britani, ti prapë mund të synosh lart edhe pa pasur një diplomë të tillë. Ajo që, industria dhe qeveria ka nevojë të ketë në krye, nuk janë teknokratët, por liderët. Ato tipare të karakterit, që i bëjnë njerëzit shkollarë të mirë në rininë e tyre, nuk janë të njëjta më ato që i bëjnë ata liderë në jetën e mëvonshme. Je ngopur me shkollën për 12 vite të mërzitshme. Mjaft më!

Përgjigja C. Mos e gjyko vlerën e arsimit të lartë vetëm të lidhur me karrierën. Gjykoje për atë që është, një mundësi e paçmuar për të ushqyer mendjen dhe për të përmirësuar cilësinë e jetës sate. Babai im ishte i dështuar në biznes, por ai lexoi Horacin derisa vdiq. I varfër, por i lumtur!

Nëse të pëlqen të jesh shkollar dhe të shoqërohesh me njerëz të ditur, shko në universitet. Kush e di, ndoshta mund të arrish të bëhesh një Profesor Regius. Dhe, ki parasysh se, shkollat britanike në nivel universitar janë ende më të mirat në botë. Lum ti! Të fitosh një çmim Nobel është një kënaqësi më e madhe se sa të zgjidhesh kryetar i një korporate të madhe apo një nënsekretar i përhershëm në Whitehall.

Harry, ti je i mençur, vërë mendjen në punë. Nëse të jepet mundësia për të shkuar në një universitet, mos e nënvlerëso, po shko! Ndryshe, nuk ke për t’ia falur vetes kurrë!

Me shumë dashuri,

David

Marrë nga The Unpublished David Ogilvy

*biznesmen