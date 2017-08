Vetëorganizimi në çështjet urbane dhe demagogjia majtiste

Nga Gentian Kaprata

– Memo Sovranit

(Një rast shqiptar dhe një shembull perëndimor)

Një ngjarje e bukur me dimension urban nuk e la pa tërhequr vëmendjen time profesionale. Një qytetar i përgjegjshëm dhe zonja e tij kishin dalë nga korniza e përmirësimit të cilësisë familjare të jetesës nëpërmjet investimit te apartamenti privat, për të kaluar te përmirësimi i jetesës duke investuar te bashkëpronësia! Ata kishin përdorur një sasi parash të familjes për të përmirësuar hapësirat e përbashkëta të pronësisë në ndërtesën e banimit ku jetonin. Nga pikëpamja urbanistike, kjo është një fitore e madhe. Së pari, nga dimensioni i nevojës së ndërtesave të banimit – si element të njësisë urbane – është shumë pozitive që qytetarët kuptojnë se banesa e tyre sado e modernizuar nuk ka vlerë e lokalizuar në një ndërtesë në mjerim. Së dyti, nga dimensioni i jetesës urbane në komunitete – qytetari si element i grupit në bashkëpronësi – është akoma më pozitive që qytetarët e kuptojnë se mirëqenia familjare nuk ka vlerë në varfërinë e komunitetit.

Megjithëse nga pikëpamja urbane ishte një fitore e madhe, kjo ngjarje nga pikëpamja e lirisë së medias dhe vërtetësisë së informimit publik ishte një dështim total. Media e kastës arriti që edhe këtë praktikë të mirë urbane, që duhet ‘paketuar’ dhe shpërndarë në gjithë territoret e komunitetet urbane, ta konvertojë në një farsë në shërbim të propagandës majtiste. Kushdo që njeh shkencat e komunikimit publik e dalloi lehtësisht, nga kronika e njëjtë e mediatuar, se theksi u hoq nga kontributi real në çështjet urbane, për t’u vendosur tek informacioni propagandistik se qytetari ishte i persekutuar dhe paratë i kishte përfituar nga një vendim specifik i Kryeministrit Rama. Me një fjalë, duhet t’ia dimë për nder z. Rama dhe socializmit, më shumë se qytetarit që doli jashtë skemave burokratike majtiste për të dhënë një shembull konkret të djathtë, ku ndihma e ‘atij që ka’ mund të shkojë tek ‘ai që nuk ka’ pa filtrat e institucioneve burokratike të shtetit!

Sidoqoftë, le t’i ikim propagandës dhe demagogjisë për t’u kthyer tek ajo që ka synim të shpërndajë ky shkrim: domosdoshmërinë e përfshirjes qytetare në planifikim dhe vendimmarrje për çështjet urbane. Një proces racional dhe demokratizues ky, që bëhet akoma më i domosdoshëm në qeverisjen e centralizuar kombëtare Rama dhe qeverisjen përjashtuese lokale Veliaj, edhe pse dekada larg praktikave të mira që na vijnë nga vendet perëndimore dhe jo vetëm. Për këtë mënyrë menaxhimi urban, i cili ka një histori të gjatë në Holandë dhe në këtë moment po bën bujë në vendet si Brazili dhe Kina, ne kemi folur më parë dhe do flasim në vazhdim. Në kuptimin teorik, kjo tendencë demokratizuese për planifikim pjesëmarrës dhe bashkëpunues bazohet në teorinë e Jugen Habermas të ‘veprimit komunikues’ dhe kërkesës së tij për t’u rifokusuar në jetën e përditshme, përtej regjimeve burokratike të institucioneve qeverisëse.

Por sot do fokusohemi praktikisht te një formë specifike e saj, që përputhet me karakteristikat e projektit shqiptar për të cilin po flasim. Për financimin e projekteve të vetorganizimit apo e thënë ndryshe mbështetjen e iniciativave ‘qytetare’ nga buxhetet qeverisëse. Sepse këtë duhet të bëjë qeverisja vendore e Tiranës dhe jo të shpërndajë dekorata populiste. Ajo duhet t’i stimulojë që të lindin, t’i identifikojë që ekzistojnë, t’i prioritizojë sipas impaktit komunitar, t’i kornizojë në terma normativë e teknikë, dhe t’i financojë sipas mundësive konkrete të saj! Për këtë ka nevojë ‘qyteti shqiptar’ dhe për këtë po flasim sot! Për një shpjegim sa më gjithëkuptues do marrim një shembull të mirë që na vjen nga Holanda e viteve 1970, ku një zhvillues projektesh ndërtoi një lagje prej 500 njësish banimi rreth 12 blloqesh në Leusden, një fshat i vogël afër Amersfoort.

Për arsye se administrata lokale nuk kishte eksperiencë dhe financa për menaxhimin e një zgjerimi të tillë urban, u dakordësua që administrata t’i paguante shumën prej 59. 000 euro/ vit për menaxhimin e hapësirave publike dhe të gjelbra, organizatës së bashkëpronarëve rezidentë, e cila do të merrej me menaxhimin. Duke përdorur këtë shumë plus një shtesë kontribut nga rezidentët organizata ka menaxhuar për 40 vjet hapësirat publike dhe të gjelbra. Kanë ndërtuar një pishinë, fushë tenisi, ishull aventurash (për fëmijët), fushë basketbolli dhe kanë vendosur Tv kabllor. Si rezultat i kësaj mënyre menaxhimi, ku burokratët e qeverisë u zëvendësuan nga vetorganizime qytetare, vlera e banesave është 10 % më e lartë se kufitaret. Ky ishte një shembull i thjeshtë sa për këtë shkrim, por nëse vërtet duam që qytetet tona t’i ikin fasadizmit e t’i kthehen prosperitetit urban, duhet që kjo frymë gjithëpërfshirjeje dhe vetorganizimi komunitar t’i përfshijë edhe ato.