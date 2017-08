Si po masakrohet Valbona nga kompanitë koncesionare…

Foto 1 nga 9

Vitin e kaluar revista prestigjioze “National Geographic”, publikoi një listë me 9 vende që duheshin vizituar me patjetër.

Në mesin e tyre ishte edhe Parku Kombëtar “Lugina e Valbonës”, por një denoncim i ardhur në redaksinë tonë tregon se zona në fjalë po masakrohet.

“Doja të denoncoja një fatkeqësi që po bëhet nga duart e shtetit tonë të dashur. Mrekullinë natyrore të Valbonës e ka kthyer në një katastrofë. Hidrocentral Dragobia po shkatërron natyrën. Duhet ta ngremë zërin ndaj kësaj masakre që po shkatërron një nga zonat më të frekuentuara nga turistët”,- ka shkruar qytetari për “JOQ.al”.

Bashkë me denoncimin për masakrën që po bëhet në Valbonë qytetari ka nisur në redaksinë tonë edhe disa foto që tregojnë se punimet e kanë bërë që uji i kristaltë të marrë ngjyrë kafe.

Është e sigurt se në se Valbona lihet në mëshirë të koncesioneve jo vetëm që “National Geographic” nuk do të shkruaj më për bukurinë e rrallë, por edhe se fauna dhe flora do të zhduken.

E bashkë me to do të zhduket edhe turizmi në këtë zonë./JOQ/